Programa de irrigação do governo do Estado tem mais de mil projetos cadastrados; inscrições vão até terça-feira

Recursos são destinados para projetos de irrigação no Estado. Vanessa Almeida de Moraes / Emater/RS-Ascar / Divulgação

Principal aposta do governo do Estado para mitigar os efeitos da estiagem, o programa Irriga Mais está com inscrições abertas até a próxima terça-feira (29). A iniciativa oferece subvenção de 20% para projetos de irrigação e reservação de água, com teto de R$ 100 mil por beneficiário.

Os recursos podem ser aplicados em projetos financiados por instituições bancárias ou com recursos próprios. O prazo para execução das propostas é de 12 meses após a aprovação pela Secretaria da Agricultura.

Os produtores interessados podem se inscrever no edital no site do governo do Estado.

Investimento de R$ 45 milhões

Até o momento o Irriga Mais já recebeu 1.121 projetos, que abrangem uma área irrigada superior a 17 mil hectares em todas as regiões do Estado. O investimento do governo estadual para o programa é de R$ 45 milhões.

Além de expandir essas áreas no Rio Grande do Sul, o programa tem como objetivo a autossuficiência na produção de grãos, especialmente milho. Para isso, o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Edivilson Brum aponta iniciativas como construção de barragens e poços artesianos.

— Nós também trabalhamos com a questão das barragens, que estão sendo terminadas no ano que vem, provavelmente no primeiro trimestre, no município de Dom Pedrito. Além disso, temos a construção de poços artesianos. Esses poços são perfurados pela Secretaria da Agricultura em vários municípios em ordem cronológica, conforme vão nos solicitando — afirma.

Brum também aposta na reserva de água em áreas de preservação permanente como forma de mitigar os efeitos da estiagem. Uma lei estadual permitindo a prática foi aprovada ano passado pelo governador Eduardo Leite, mas uma ação de inconstitucionalidade tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) contestando a validade da lei.

Em âmbito nacional, o projeto de lei que flexibiliza regras do licenciamento ambiental também aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a validade das duas legislações, o secretario estima que poderia ser reservado cerca de 2 mil milímetros de chuva no Estado, o que ajudaria a produção agrícola.

Endividamento e cautela

O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, avalia positivamente o Irriga Mais. Ele destaca que ainda é baixo percentual de áreas irrigadas no Estado — apenas 4%.

Ele afirma que a principal dificuldade dos produtores no momento é o endividamento. A situação faz com que muitos utilizem uma tecnologia mais baixa para diminuir os custos. A orientação da Fetag é que os produtores busquem mecanismos para conviver com a estiagem.

— Nós entendemos que agora o único investimento que se justifica para fazer na agricultura é em irrigação, é investir num bebedouro, um açude para garantir ou armazenar água. Nós precisamos fazer isso. Não é o momento para comprar máquinas. Nós estamos orientando o agricultor que não faça esse investimento, porque é muito arriscado nesse momento que o produtor está endividado — afirma Joel.

Neste sentido, o presidente afirma que as regiões Sul, Central e Missões e Fronteira Oeste costumam sofrer mais com a estiagem, que tradicionalmente começa a dar os primeiros sinais em setembro.

— Se pegar de setembro até fevereiro, em qualquer mês vai atingir. Se pegar em setembro, outubro, vai pegar o plantio. Se for em novembro, dezembro, vai pegar o desenvolvimento, e se pegar janeiro e fevereiro, vai pegar o enchimento de grão, que vai determinar a produção — completa.

Medidas para o setor

Sobre as dívidas dos produtores, o secretário Edivilson Brum cita um recurso anunciado pelo governador Eduardo Leite de R$ 150 milhões para subsidiar os juros da prorrogação das dívidas dos produtores rurais gaúchos junto ao Banrisul. O adiamento será por três meses a partir de 2026.

— Isso minimiza, dá um fôlego para o produtor gaúcho que retirou o recurso junto ao Banrisul — afirma Brum.