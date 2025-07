Plano Safra vai destinar R$ 516,2 bilhões em crédito para médios e grandes produtores

Valor é destinado ao financiamento do novo ano agrícola. Renan Mattos / Agencia RBS

Envolto em restrições financeiras por limitação orçamentária, o governo federal anunciou nesta terça-feira (1º) o Plano Safra para o ano agrícola 2025/2026. Serão R$ 516 bilhões em recursos destinados ao financiamento da chamada agricultura empresarial.

O recurso é voltado especialmente a médios e grandes produtores rurais. Segundo o Planalto, o valor representa um acréscimo de R$ 8 bilhões em relação à safra passada, ou seja, uma alta de 1,5% no volume total.

O montante anunciado prioriza as linhas de custeio e comercialização, que passaram de R$ 401,3 bilhões para R$ 414,7 bilhões. Já os recursos para investimentos foram reduzidos de R$ 107,3 bilhões para R$ 101,5 bilhões.

Nas operações de custeio, os juros para médios produtores serão de 10% e de 14% para os demais produtores. Para investimentos, as taxas vão variar entre 8,5% e 13,5% ao ano.

Na cerimônia de anúncio, em Brasília, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que o programa "é o terceiro Plano Safra recorde da história, vencendo dificuldades". O ministro fez referência à taxa básica de juros, atualmente em 15%, um entrave para o crédito. A disponibilidade de recursos do Tesouro para a equalização dos juros foi um dos principais dificultadores na formulação do plano.

— Ainda assim, com todas as dificuldades, o aumento das taxas de juros foi na ordem de 1,5%, no máximo, 2%. O governo absorveu o aumento da Selic com equalização. Fazendo com que, além de fazer um Plano Safra recorde, que ele continue sendo estimulante. Ninguém gosta de pagar juros altos — disse Fávaro.

— Batemos mais um recorde de valor disponível, mas queremos o máximo de ganho que esses recursos podem gerar. Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo — completou, na sequência, o presidente Lula.

Na segunda-feira (30), o governo federal também anunciou R$ 89 bilhões para o financiamento da agricultura familiar.

Novidades do programa

Entre as novidades, o Plano Safra trouxe um outro enquadramento para produtores elegíveis ao Pronamp. O valor do limite de renda passou de R$ 3 milhões para R$ 3,5 milhões por ano, ampliando o acesso às condições oferecidas pelo programa.

Também aumentaram os descontos para as boas práticas agrícolas, como o uso de bioinsumos. A medida inclui prorrogação na aplicação de desconto de 0,5 ponto percentual na taxa de juros das operações de custeio para produtores no Pronamp e para os demais agricultores que investirem em atividades sustentáveis.

Voltados à modernização das frotas e à inovação, os programas Moderagro e Inovagro foram unificados. O formato, segundo o governo, deve simplificar o acesso ao crédito com aumento do limite disponível.

Já nos projetos voltados à armazenagem rural, o Plano Safra trouxe aumento no limite de capacidade por projeto contratado. O recorte para acesso passou de 6 mil para 12 mil toneladas.

Repercussão no setor

Representando a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), o economista chefe da entidade, Antônio da Luz, ponderou o anúncio federal, destacando que o montante de R$ 516,2 bilhões apresentado é maior somente em termos nominais e que o volume sequer cobre a inflação dos custos de produção.

O economista também fez ressalvas quanto aos valores efetivamente controlados pelo governo (com subvenção do Tesouro). A fatia totaliza R$ 113,8 bilhões, ou 22% do anunciado. O restante do volume disponibilizado vem dos agentes financeiros.

Da Luz também criticou a falta de menção ao seguro rural na apresentação.

— Quem não tem seguro rural termina discutindo renegociações de dívidas depois — alertou.

Entre os pontos positivos do Plano Safra, o aumento no teto do Pronamp e a ampliação no programa para armazenagem foram destacados pelo economista.

Os juros por programas no Plano Safra 2025/2026

Moderfrota: 13,5%

13,5% Moderfrota Pronamp: 12,5%

12,5% Proirriga: 12,5%

12,5% RenovAgro (demais): 10%

10% RenovAgro Ambiental: 8,5%

8,5% RenovAgro Recuperação/Conversão: 8,5%

8,5% PCA: 10%

10% PCA até 12 mil t: 8,5%

8,5% Inovagro (fusão com Moderagro): 12,5%

12,5% Prodecoop: 13,5%

13,5% Procap Agro (Giro): 13,5%

13,5% Pronamp: 10%