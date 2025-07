Onda de extermínio de ovelhas por cães preocupa produtores rurais no RS

"Uma ovelha, quatro cordeiros, seis galinhas: esse é o saldo de gente irresponsável que cria cachorros aos montes". Assim começou o desabafo nas redes sociais do produtor rural Alex Silveira, de São Gabriel , que sofreu um ataque de cães no dia 23 de junho.

Prejuízo de R$ 500 mil, diz produtor

Criadores abandonam negócio

O que dizem as autoridades

— Essa situação gera preocupações não apenas financeiras, mas também jurídicas, envolvendo infrações penais e a possível atuação de órgãos de segurança e administrativos do município. Podemos ir além, incluindo ainda a eventual e possível atuação dos órgãos administrativos do estado do RS — diz o delegado.

Procurada, a Secretaria de Agricultura do Estado declarou que cabe aos municípios definir políticas públicas voltadas aos cães. Em nota, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) diz estar acompanhando o assunto com atenção, mas que, até o momento, o tema não foi apresentado como uma demanda formal e coletiva por parte dos gestores municipais à Federação.