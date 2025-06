Ministério da Agricultura investiga nova suspeita de gripe aviária em produção comercial no RS

Doença de alta patogenicidade causa mortandade entre aves. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em coletiva na manhã desta quarta-feira (4) para atualizações da gripe aviária, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) admitiu que existe uma nova suspeita em investigação no Rio Grande do Sul, ainda que esta coleta não apareça nos números oficiais até agora divulgados. Os exames teriam sido recolhidos em Westfália, no Vale do Taquari, em abatedouro que recebeu aves criadas em Teutônia, na mesma região.

Conforme Bruno Cotta, diretor substituto do Departamento de Saúde Animal do Mapa, as suspeitas foram identificadas após animais chegarem a abatedouro com sintomas. As amostras foram colhidas e encaminhadas a laboratório.

— É uma investigação em andamento — confirmou o diretor, lembrando que o painel do Ministério da Agricultura é atualizado duas vezes ao dia com as investigações, às 13h e às 19h.

Desde a descoberta do foco em produção comercial em Montenegro, outros quatro casos em granjas foram descartados. Ontem, uma suspeita da doença em Anta Gorda também foi desconsiderada por não indicar alta patogenicidade.

De acordo com o painel, são oito suspeitas de doenças respiratórias em aves em andamento no país, segundo atualização mais recente.

— Todo caso suspeito deve ser investigado — reforçou o ministro Carlos Fávaro durante a coletiva.

Alerta veio de frigorífico

As suspeitas de contaminação foram identificadas em um frigorífico no município de Westfália. As coletas foram feitas e enviadas para investigação laboratorial tão logo foram observados os sintomas, relatou o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura do RS, Márcio Madalena.

As ações seguiram na granja em Teutônia, de onde partiram as aves enviadas ao frigorífico. No local, não foram identificados quaisquer sintomas ou mortalidade no restante no plantel. Ainda assim, a propriedade segue sob vigilância. Não foram realizadas coletas no local.