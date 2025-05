Zoológico de Sapucaia do Sul estabelece protocolo de acesso, redução de funcionários e desinfecção de veículos

Vista áerea do Zoológico de Sapucaia do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma nota técnica elaborada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) formalizou as medidas para contenção do foco de gripe aviária (H5N1) no Zoológico de Sapucaia do Sul. O documento, assinado pela secretária Marjorie Kauffman e por especialistas da pasta, contém uma lista de 12 providências que visam evitar que mais animais se contaminem.

Segundo a Sema, o documento oficializa ações já vinham sendo adotadas desde a última sexta-feira (16), quando foram confirmados os primeiros casos da doença no zoológico. O local está fechado desde o dia 14 de forma preventiva.

O documento também ressalta que, até o momento, nenhuma outra espécie de animal do zoo apresentou suspeita. Até a última atualização, feita na terça-feira (20), a doença já deixou 107 animais mortos no foco, entre espécies de patos, cisnes e marrecos.

Confira a lista completa de medidas

Definição dos funcionários responsáveis pelo monitoramento, alimentação e manejo das aves existentes nos lagos;

Uso obrigatório e completo de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos profissionais diretamente envolvidos com os animais suspeitos ou carcaças, com capacitação específica para seu uso adequado;

Redução do número de trabalhadores não essenciais e afastamento de funcionários com comorbidades;

Controle de acesso de pessoas e veículos;

Restrição de movimentações dentro do Parque;

Desinfecção de veículos;

Disponibilização de pedilúvios contendo desinfetante;

Confecção e divulgação de materiais orientativos sobre cuidados para evitar a contaminação das pessoas pelo vírus;

Descarte das carcaças dos animais mortos em valas dentro do perímetro do Parque sob a orientação da Emergência Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi);

Elaboração de um Plano de Contingência para o enfrentamento do foco no zoológico direcionado para os animais do plantel;

Elaboração de um Plano de Ação voltado para a saúde dos trabalhadores;

Acompanhamento da saúde de todos os envolvidos no Parque Zoológico em conjunto com a equipe da SES;

Revisão periódica das medidas de contenção, de acordo com a evolução do foco.

Cuidado com animais silvestres

Nesta semana, representantes de órgãos ambientais se reuniram e elaboraram um relatório que será enviado para a Casa Civil do RS com recomendações de como lidar com casos suspeitos de gripe aviária em animais silvestres. O trabalho foi realizado por entidades como o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A ideia é garantir que haja um protocolo também para evitar o contágio de espécies fora de áreas consideradas de ambiente controlado. Em anos anteriores, o Rio Grande do Sul registrou focos em aves de áreas da Reserva Ecológica do Taim e em mamíferos marinhos da praia do Cassino, ambas regiões do sul do Estado.

Vírus idêntico

Uma análise genética do Laboratório Nacional de Defesa Agropecuária identificou 99% de similaridade entre os vírus da gripe aviária nas amostras coletadas na granja de Montenegro e no zoológico de Sapucaia do Sul, dois focos da doença confirmados no RS, segundo o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Marcelo Mota.