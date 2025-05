Todas as propriedades no raio de 10 quilômetros da granja foco da gripe aviária foram vistoriadas, diz governo do RS

Dezenove propriedades com aves no raio de três quilômetros da granja foco também já foram revisitadas.

Foi concluída nesta terça-feira (20) a vistoria nas 540 propriedades rurais situadas em um raio de 10 quilômetros da granja de Montenegro , no Vale do Caí, foco de influenza aviária. A informação foi confirmada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

As visitas tiveram início no sábado (17), um dia depois de o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmar a detecção do primeiro caso da doença encontrado em granjas comerciais do Brasil. O objetivo era entender se havia outros focos da doença no município além do detectado.