Sequenciamento genético indicará se casos de gripe aviária no RS estão relacionados

Rosane Colares falou ao "Gaúcha Atualidade" desta segunda-feira. GZH/YouTube / Reprodução

As autoridades sanitárias esperam até esta terça-feira (20) a conclusão da análise genética do vírus que provocou, em Montenegro, a morte de milhares de aves em uma granja comercial e no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, matou outras dezenas de animais. O sequenciamento genético, conduzido pelo governo federal, ajudará no rastreamento dos casos de gripe aviária no Estado.

Uma das respostas que se busca com esta análise genética dos vírus, segundo o governo do Rio Grande do Sul, é compreender se há vínculo entre os dois casos confirmados com um dia de diferença no Estado.

O assunto foi tratado no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, em entrevista à diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal do governo estadual, Rosane Colares.

— Nós precisamos ter essas respostas. Isso é muito importante para a condução não só do trabalho da vigilância no Rio Grande do Sul (...) Acredito que nos próximos dias, entre hoje (segunda) e amanhã (terça) no máximo, nós já devemos ter o sequenciamento genético tanto aqui de Montenegro quanto do zoológico, até mesmo para ver se existe algum vínculo entre os dois — afirmou Rosane.

O rastreio da origem e dos destinos dos animais é importante para tentar frear a disseminação do vírus e evitar novos casos. A gripe aviária não causa riscos aos seres humanos e ao consumo de carne de frango, mas gera danos graves aos animais.

Além dos dois casos confirmados no Rio Grande do Sul na última semana, outros seis estão em investigação no Brasil — sendo um deles em solo gaúcho.

