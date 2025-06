Sem novos casos de gripe aviária no Vale do Caí, RS retira barreiras e adota fiscalização móvel

Barreiras de desinfecção e contenção foram montadas em Montenegro. MATEUS BRUXEL / Agencia RBS

Sem novas confirmações de casos de gripe aviária no Rio Grande do Sul, o governo do Estado decidiu acabar com as barreiras sanitárias fixas de monitoramento de veículos e adotar a fiscalização com equipes móveis. O novo sistema foi implementado, segundo o governo do Estado, a partir da avaliação de que há "estabilidade no controle do vírus e ausência de novos casos na região".

O caso confirmado de gripe aviária em granja comercial foi identificado em Montenegro, no Vale do Caí, em 16 de maio. Desde então, barreiras fixas realizadas pelo Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) vinham atuando nos perímetros de três quilômetros e 10 quilômetros do local da contaminação.

— Como nós não tivemos evidências de novas propriedades positivas (para gripe aviária), a gente resolveu minimizar as barreiras de desinfecção e contenção e colocar barreiras volantes. Com isso, se amplia mais o raio de atuação. Passamos a monitorar cargas (em outros pontos). Mantemos as vigilâncias nas propriedades, mas a contenção foi substituída por barreiras volantes — afirmou a diretora do DDA, Rosane Collares.

As fiscalizações móveis são realizadas pelos servidores da vigilância em parceria com equipes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), mesma força policial que atuava nas barreiras fixas.

— Nós escolhemos alguns roteiros e ficamos circulando naquela região para interceptar cargas dos veículos-alvo, para ver se eles estão transportando animais de interesse, para verificar a carga, verificar para onde eles estão indo — detalhou Rosane.

Diante do cenário de estabilização no Vale do Caí, o governo do Estado também reduz, a partir deste domingo (1º), as fiscalizações nas propriedades daquela região. Em vez de fiscalizações a cada três ou sete dias, dependendo da distância da granja onde houve a contaminação, haverá agora uma vistoria completa em cada unidade da região.

— A partir desta próxima semana, nós estamos no terceiro ciclo de vigilância, com atividades únicas concentradas em todas as propriedades na região — destacou.

As rotinas de fiscalização na região onde houve o foco de gripe aviária no Vale do Caí serão mantidas até o dia 18 de junho, quando termina a contagem de 28 dias desde a finalização da sanitização da propriedade afetada.

Suspeita em Anta Gorda

As equipes também investigam um caso suspeito de gripe aviária em Anta Gorda, no Vale do Taquari. De acordo com a diretora do DDA, o resultado laboratorial que esclarecerá a suspeita deve sair entre segunda e terça-feira: