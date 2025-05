Secretaria de Agricultura anuncia medidas para combater gripe aviária no RS; saiba como vai funcionar barreira sanitária 

Participaram do encontro representantes da Secretaria Estadual da Agricultura e da prefeitura de Montenegro. Júlia Ozorio / Agência RBS

Autoridades realizaram, na tarde desta sexta-feira (16), uma coletiva de imprensa sobre o caso de gripe aviária registrado em Montenegro, no Vale do Caí. A coletiva ocorreu na Câmara de Vereadores da cidade.

Na reunião foram divulgadas as medidas (confira abaixo) para contenção da doença. Entre as definições, ficou decidido que será feito o rastreio das propriedades até 10 quilômetros a partir de onde ocorreu. Todas as áreas rurais que tenham aves vão ser visitadas para a realização de diagnóstico de possíveis casos.

Além disso, sete barreiras serão montadas na cidade a partir deste sábado (17). Uma barreira de desvio de estrada e as demais de desinfecção.

De acordo com Francisco Nunes Lopes, diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), serão 540 propriedades rurais vistoriadas:

— Se tiver um panorama que nenhuma outra (ave) dê algum sinal clínico, nós já temos um panorama bem favorável, e em 28 dias se encerra a emergência sanitária. A gente faz revistorias, isso está no plano também. A gente revisita as granjas com aves a cada três dias e no raio de sete quilômetros, a cada sete dias.

Participam representantes da Secretaria Estadual da Agricultura e da prefeitura. Na ocasião, eles repassaram as medidas que serão adotadas no município para conter a doença.

Medidas:

Sete barreiras serão montadas na cidade a partir deste sábado (17), uma barreira de desvio de estrada e as demais de desinfecção

de estrada e as demais de Rastreio das propriedades até 10 quilômetros a partir de onde ocorreu o caso

das propriedades até 10 quilômetros a partir de onde ocorreu o caso Todas as propriedades rurais que tenham aves vão ser visitadas para diagnóstico de possíveis casos

que tenham aves vão ser visitadas para diagnóstico de possíveis casos Estrutura com caixas d'água bombas de alta pressão e desinfetante para retirar o vírus

bombas de alta pressão e desinfetante para retirar o vírus Desinfecção de cargas alvo — caminhões que carregam aves, ração, leite — que acabam passando de propriedade em propriedade

Veja

Colunista de GZH, Gisele Loeblein explica em vídeo o surgimento da doença e projeta possíveis efeitos econômicos ao Estado:

Primeiro caso

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta sexta-feira (16) a detecção de um caso de influenza aviária em aves comerciais do Estado. Trata-se do primeiro caso encontrado em granjas comerciais do Brasil. Em razão disso, foi decretado estado de emergência zoossanitária por 60 dias.

Segundo a pasta, o caso da doença foi detectado em Montenegro, no Vale do Caí. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que foi encontrado inicialmente a doença em 35 animais da granja.

Segundo o ministério, a granja foi isolada, as aves do plantel eliminadas e todo o sistema comercial da região está sendo monitorado, afirmou, bem como o fluxo comercial da granja foi rastreado e os ovos férteis inutilizados.

As medidas de contenção e erradicação do foco previstas no Plano Nacional de Contingência estão em curso, segundo o ministério. As ações incluem o bloqueio comercial da granja, o monitoramento da região, além da erradicação das aves do plantel afetado, assim como intensificação das medidas de fiscalização e biossegurança.

O ministro enfatizou que não há sinais de aves doentes em outras granjas comerciais na região do foco detectado.

Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa, mas não havia foco em aves comerciais no Brasil.

O governo alerta que não existe risco de transmissão da doença pelo consumo da carne ou de ovos.