Países suspendem compra de carne de frango do Brasil

Governo brasileiro já negocia com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões. Jefferson Botega / Agencia RBS

As exportações de produtos avícolas de todo o território brasileiro estão suspensas para 17 destinos — incluindo a União Europeia —, informou o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Marcel Moreira, em coletiva de imprensa realizada na noite desta segunda-feira (19). Também há os países que suspenderam a importação apenas de produtos do Rio Grande do Sul ou da região de Montenegro.

As suspensões ocorrem após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (16).

Leia Mais Ministério da Agricultura e Pecuária descarta caso de gripe aviária em Triunfo, mas aponta nova suspeita em Estância Velha

Entre os países que fecharam o mercado comercial para produtos avícolas do Brasil, há os que emitiram um comunicado oficial e aqueles que a suspensão já é prevista em acordo sanitário estabelecido com cada país. Ao todo, 61 países — contando os integrantes da União Europeia — apresentam algum tipo de restrição ao mercado avícola brasileiro.

Restrição a carne de aves de todo o Brasil:

México

Coreia do Sul

Chile

Canadá

Uruguai

Malaysia

Argentina

China

União Europeia

África do Sul

Rússia

Peru

República Dominicana

Bolívia

Marrocos

Paquistão

Sri Lanka

Leia Mais Gisele Leoblein: qual é a conta de 28 dias para a retomada do status sanitário de livre de influenza aviária pelo Brasil

Suspensão apenas para o RS

Cuba

Barém

Reino Unido

Restrição local (Montenegro):

Alguns países também comunicaram a suspensão de compras de frango do raio de 10 km do foco de gripe aviária de alta patogenicidade:

Argélia

Cingapura

Filipinas

Hong Kong

Índia

Japão

Jordânia

Lesoto

Mianmar

Paraguai

Suriname

Timor-Leste

Uzbequistão

Vanuatu

Vietnã

Os Estados Unidos, principal mercado de ovos do Brasil, não deixarão de importar ovos do país, apenas material genético do Rio Grande do Sul, afirmou Moreira.

— Há restrições em menor grau ou maior grau para todos os 165 países que exportamos produtos avícolas. Até amanhã finalizaremos a lista de restrições de mercados em virtude da gripe aviária — afirmou Moreira.

O governo brasileiro já está negociando com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil. As negociações já estão em andamento a fim de minimizar os impactos do primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial no país sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro.

— Buscamos que a África do Sul reconheça a regionalização da restrição sobre frango brasileiro — disse Moreira.