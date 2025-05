Bandejas de ovos e outros materiais são destruídos em granja de Montenegro após confirmação de caso de gripe aviária no RS

Bandejas de ovos e outros materiais que tiveram contato com aves começaram a ser destruídos com fogo em uma granja no interior de Montenegro, no Vale do Caí, nesta sexta-feira (16). A ação faz parte de medidas adotadas para impedir a proliferação da gripe aviária.

A reportagem confirmou que o local é o foco inicial da gripe aviária no RS. A granja tem vínculo com a Vibra Foods, em Montenegro. Zero Hora tenta contato com a empresa, mas ainda não obteve retorno. De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, esses materiais poderiam ter sido apenas enterrados, mas a granja preferiu adotar um nível de segurança a mais, queimando as embalagens.

No local, que fica próximo da BR-386, equipes com vestes brancas trabalhavam na limpeza de dois galpões, abertura de buracos e depósito de materiais. A ação é responsabilidade das próprias granjas, com a supervisão do Serviço Veterinário Oficial. À tarde, ovos e restos orgânicos de aves foram descartados, de acordo com secretaria.

A reportagem de Zero Hora avistou pessoas trabalhando na raspagem do chão dos galpões para eliminar a contaminação. Esse resíduo, na sequência, era aterrado a poucos metros dos galpões. O trabalho era feito com apoio de tratores e retroescavadeiras.

As ações acontecem horas depois do Ministério da Agricultura e Pecuária confirmar caso de influenza aviária em uma granja comercial no município.

Apesar das autoridades não confirmarem a granja afetada pela doença, o local estava isolado e com uma placa de bloqueio sanitário na sua entrada.

Montenegro decretou estado de emergência zoossanitária por 60 dias devido ao caso de influenza.

Primeiro caso do Brasil

Esse é o primeiro caso da gripe aviária encontrado em granjas comerciais do Brasil. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a doença foi detectada, inicialmente, em 35 animais de uma granja de Montenegro.

Segundo a pasta, o local foi isolado, as aves do plantel eliminadas e todo o sistema comercial da região está sendo monitorado, bem como o fluxo comercial da granja foi rastreado e os ovos férteis inutilizados.

Medidas anunciadas

Na tarde desta sexta, foi realizada uma coletiva de imprensa sobre o caso de gripe aviária registrado em Montenegro. Na reunião foram divulgadas as medidas (confira abaixo) para contenção da doença.

Entre as definições, ficou decidido que será feito o rastreio das propriedades até 10 quilômetros a partir de onde ocorreu. Todas as áreas rurais que tenham aves vão ser visitadas para a realização de diagnóstico de possíveis casos.

Além disso, sete barreiras serão montadas na cidade a partir deste sábado (17). Uma barreira de desvio de estrada e as demais de desinfecção.

O que será feito: