Onde estão os possíveis novos focos de gripe aviária no país

Barreiras sanitárias foram instaladas no entorno de Montenegro a fim de conter a propagação do vírus. André Ávila / Agencia RBS

O alerta em torno da gripe aviária no país, potencializado após a confirmação do primeiro caso em atividade comercial na última sexta-feira (16), em Montenegro, eleva o rigor da contenção da doença, inclusive com a investigação de novos casos.

Outras seis suspeitas de influenza aviária estão no radar do Ministério da Agricultura, conforme painel de monitoramento que atualiza dados da doença em tempo real. Em coletiva de imprensa no final da tarde desta segunda (19), o Ministério da Agricultura descartou a detecção do vírus em três dos seis casos analisados.

Onde estão os focos investigados:

Resultado negativo

Triunfo (RS): galinhas domésticas

Nova Brasilândia (MT): galinhas domésticas

Gracho Cardoso (SE): galinhas domésticas

Ainda em análise

Ipumirim (SC): atividade comercial

Salitre (CE): galinhas domésticas

Aguiarnópolis (TO): atividade comercial

Os casos domésticos ou em aves silvestres não apresentam consequências para fins de mercado, como bloqueio de exportações, mas mantém os riscos quanto à disseminação do vírus.

Caso nenhum novo caso de gripe aviária seja registrado em 28 dias, o Brasil pode retornar ao status de país livre da doença, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Com a retomada do status, as exportações de carne de frango que foram suspensas devem ser normalizadas gradativamente.

Histórico de suspeitas no país

Desde 2022, 3.943 suspeitas de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves já foram investigadas pelo Serviço Veterinário Oficial. A doença levou quase duas décadas para ser registrada no país, um dos maiores produtores mundiais da proteína de frango, e desde então havia sido detectada somente em aves silvestres.

Dos 168 focos positivos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no país, 164 se deram em aves silvestres, três em aves de subsistência e somente um em aves comerciais. O desafio é conter a circulação do vírus, considerado de alto contágio, a fim de manter a doença longe principalmente das unidades produtoras.

No Rio Grande do Sul, as primeiras ocorrências de gripe aviária foram registradas em maio de 2023. O foco foi identificado em aves silvestres conhecidas como cisne-de-pescoço-preto, próximo à Lagoa Mangueira, no sul do Estado. Antes disso, no mesmo mês, o vírus havia sido identificado pela primeira vez no país no Espírito Santo, também em aves silvestres.