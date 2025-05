Onde a gripe aviária surgiu e como se espalhou por diversos países

Mortalidade da influenza aviária é alta e súbita entre galinhas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) na avicultura comercial do Brasil, detectado em uma granja de matrizes no município gaúcho de Montenegro, no Vale do Caí, recapitula uma preocupação global em torno de uma doença que tem impactos bilionários na produção de alimentos do mundo.

A circulação recente do vírus ocorre desde 2006, especialmente na Ásia, África e no norte da Europa. No Brasil, apenas casos em aves silvestres haviam sido relatados até então (veja cronologia abaixo).

As medidas e os cuidados sanitários permitiram que a doença permanecesse longe da produção brasileira por quase duas décadas.

Como surgiu a gripe aviária?

A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, foi diagnosticada pela primeira vez há mais de cem anos, na Itália, em 1878.

Segundo a Embrapa, o primeiro relato da "gripe do frango" foi de doença em galinhas, detectado em 1918. Já a ocorrência em humanos, causada pelo vírus H5N1, foi relatada pela primeira vez em 1997, em Hong Kong.

Como a doença se espalha?

O vírus da influenza aviária circula mundialmente em aves silvestres, sobretudo nas aves aquáticas migratórias, o que facilita a sua propagação. As regiões de maior risco de influenza são aquelas em que há predominância de relação de contato entre galinhas comerciais e aves aquáticas domésticas e silvestres, como patos e marrecos, tanto nas áreas rurais quanto em centros urbanos onde há comércio de aves vivas.

Desde a sua primeira identificação na China, em 1996, a gripe aviária de alta patogenicidade (IAAP) apresentou diversas ondas de transmissão intercontinental. A doença provocou o abate de mais de 316 milhões de aves no mundo entre 2005 e 2021, com picos em 2021, 2020 e 2016. Mais de 50 países e territórios foram afetados pelo vírus, entre eles África, América do Norte, Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio.

Quais os efeitos da influenza nas aves?

A taxa de mortalidade da influenza aviária é alta e súbita. Nas galinhas, os sintomas da doença se manifestam por sinais de gripe como tosse, espirros, muco nasal, queda de postura e na produção de ovos, além de hemorragias.

E nos humanos?

Apesar de casos registrados na China e nos Estados Unidos, o risco de contaminação humana por influenza aviária é considerado muito baixo. Os casos são mais recorrentes em regiões onde o vírus não é controlado e onde já tenham ocorrido registros de vírus aviários capazes de infectar diretamente humanos. De acordo com a Embrapa, a Ásia, o norte da África e o Oriente Médio são os locais onde ocorreram mais casos humanos devido ao contato direto com aves infectadas.

A contaminação humana ocorre por contato com secreções de aves infectadas, especialmente em feiras de aves vivas, ou com fezes e sangue de aves mortas.

A doença não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos.

Cronologia da influenza aviária no Brasil

Maio 2023 — Vírus chega ao país , com primeiros casos identificados no Espírito Santo. No mesmo mês, primeiro foco de gripe aviária em aves silvestres é confirmado no RS . Vírus foi identificado em aves da espécie Cygnus melancoryphus, conhecida como cisne-de-pescoço-preto, próximo à Lagoa Mangueira, no Sul.

Junho 2023 — Contaminação chega à ave de criação doméstica no Espírito Santo.

— Contaminação chega à ave de no Espírito Santo. Julho 2023 — Vírus é detectado em ave de criação doméstica em Santa Catarina. RS decreta emergência zoossanitária por gripe aviária.

— Vírus é detectado em ave de criação doméstica em Santa Catarina. por gripe aviária. Outubro 2023 — Primeiro foco de influenza em mamífero é registrado no RS.

— Primeiro foco de influenza é registrado no RS. Janeiro 2024 — Governo prorroga estado de emergência zoossanitária até 22 de julho.

— Governo prorroga estado de emergência zoossanitária até 22 de julho. Fevereiro 2024 — Primeiro foco mais próximo de regiões produtoras, em Rio Pardo .

— Primeiro foco mais próximo de regiões produtoras, em . Maio 2025 — Primeiro foco de gripe aviária em produção de atividade comercial no país desde 2006, em granja de Montenegro, no RS.

