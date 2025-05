Ministério da Agricultura e Pecuária descarta caso de gripe aviária em Triunfo, mas aponta nova suspeita em Estância Velha

Encontro com jornalistas ocorreu nesta segunda-feira. Ministério da Agricultura e Pecuária / Reprodução

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (19), foi divulgado que o suposto caso de gripe aviária que estava sendo investigado em Triunfo, região carbonífera do RS, teve resultado negativo. No entanto, há uma nova suspeita em um criadouro doméstico em Estância Velha, no Vale do Sinos.

O encontro com jornalistas foi conduzido pelo ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, a fim de atualizar a situação de emergência zoossanitária da doença.

Durante a reunião, o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, informou que, dos seis casos em investigação, três já apresentaram resultado negativo.

Além de Triunfo, testaram negativo também as aves examinadas nos municípios de Nova Brasilândia (MT) e Gracho Cardoso (SE). Outras quatro suspeitas, sendo uma em Estância Velha, seguem em processamento e em breve devem ter os resultados divulgados.

Na coletiva, o ministro Carlos Fávaro foi questionado sobre um suposto reforço orçamentário e disse que ainda "não é necessário". Segundo ele, o ministério teria condições de lidar com a situação apenas com orçamento próprio. Fávaro defendeu a criação de um fundo nacional para crises sanitárias e indenização de produtores:

— As crises sanitárias estão cada vez mais constantes e mais vorazes, é fundamental isso (fundo nacional) e não existe no Brasil.

Tentativa de reverter decisões de países importadores

Fávaro mencionou que o Mapa trabalha para convencer países que interromperam a importação de frangos do Brasil a regionalizarem a restrição:

— Se a gente conseguir mostrar a força do sistema brasileiro e garantir que não saia da região onde foi gerado o primeiro foco, é um ativo que a gente vai ter para propor aos países que ainda não regionalizaram — comentou.

Fávaro mencionou que, nesta terça-feira (20), termina a desinfecção da granja em que o foco foi registrado. A partir do dia seguinte, começa a correr uma contagem de 28 dias. Se não houver novos casos em atividades comerciais nesse período, o Brasil pode voltar a se declarar um país livre da doença.

O ministro também evitou avaliar se a restrição de exportações causará redução do preço da carne de frango no país:

— Não se deve, em hipótese nenhuma, comemorar crise. A experiência adquirida no aso do Newcastle ano passado (doença de Newcastle, registrada no RS em outubro de 2024), os preços não baixaram tanto. E não vai ficar tão grande a restrição, porque é possível que, dentro do período dos 28 dias, ocorra uma volta gradativa à normalidade — concluiu.

Sem riscos

Apesar do impacto econômico, autoridades alertam que a influenza aviária, popularmente conhecida como gripe aviária, não oferece riscos à saúde humana, sobretudo por meio do consumo da carne de aves e de ovos.

Em nota, o Mapa destacou que não há qualquer restrição ao consumo dos produtos. Afirma ainda que o risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo, ocorrendo, em sua maioria, entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas.

Questionado sobre o impacto econômico e uma possível mudança no valor da carne de frango, o ministro Fávaro disse que acredita na estabilidade do preço. Ele reforçou dizendo que 70% dos produtos ficam no mercado interno.

O encontro desta segunda-feira ocorreu na sede do Ministério da Agricultura e Pecuária, em Brasília. Participaram também o secretário-executivo adjunto, Cleber Soares; o secretário adjunto da SDA, Allan Alvarenga; e o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Marcel Moreira.

Primeiro caso

O Brasil confirmou, na última sexta (16), o primeiro caso de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um matrizeiro de aves comerciais no Rio Grande do Sul. O primeiro registro foi detectado em Montenegro, no Vale do Caí.

*Colaborou: Estfany Soares