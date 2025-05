Ministério da Agricultura descarta duas suspeitas de gripe aviária no RS; uma segue em investigação

Considerada altamente contagiosa, a gripe aviária já dizimou milhões de aves pelo mundo. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Duas suspeitas de gripe aviária no Rio Grande do Sul foram descartadas pelo Serviço Veterinário Oficial. As análises tratam de amostras identificadas em aves silvestres no município de Derrubadas, na divisa com Santa Catarina, e em galinhas de criação doméstica em Triunfo, na Região Metropolitana.

Portanto, apenas uma suspeita segue em investigação no Estado. O caso é em Gaurama, no norte do Estado, também em ave de criação doméstica. Além desta, outras oito seguem em análise no país, sendo quatro delas em Santa Catarina, Estado que é grande produtor de carne de frango.

Uma semana após a confirmação que abalou a avicultura gaúcha e brasileira, foi concluída a desinfecção da propriedade em Montenegro que registrou o primeiro foco de gripe aviária em produção comercial no país. A partir desta quinta-feira (22), iniciou-se o chamado marco zero, período de vazio sanitário que dá a largada à contagem do prazo para que o foco seja considerado encerrado.

Onde estão as suspeitas investigadas

Gaurama (RS): galinhas domésticas Ipumirim (SC): atividade comercial Garopaba (SC): ave silvestre Chapecó (SC): galinhas domésticas Concórdia (SC): galinhas domésticas Angélica (MS): galinhas domésticas Salitre (CE): galinhas domésticas Aguiarnópolis (TO): atividade comercial Eldorado do Carajás (PA): galinhas domésticas