Jordânia e Filipinas suspendem compra de frango do Brasil; veja lista de países que adotaram a medida 

Animais de granja em Montenegro foram abatidos. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou na manhã desta quarta-feira (21) a lista de países que suspenderam a compra de carne de frango do Brasil. A medida foi adotada por uma série de nações após a confirmação do caso de gripe aviária em uma granja comercial de Montenegro, no Vale do Caí, na última sexta-feira (16).

Na lista divulgada pelo ministério na manhã desta quarta, dois países foram incluídos na lista de embargo às exportações de frango de todo o Brasil: Jordânia e Filipinas.

Ao todo, 32 país suspenderam a compra. Alguns bloquearam a exportação de todo o país, outros do Rio Grande do Sul, e alguns apenas do município de Montenegro, onde foi registrado o foco da doença — neste caso, não há impacto comercial porque ali não existem exportadores, segundo o governo.

Veja a lista atualizada:

Suspensão total

China

União Europeia

México

Iraque

Coreia do Sul

Chile

África do Sul

União Euroasiática

Peru

Canadá

República Dominicana

Uruguai

Malásia

Argentina

Timor-Leste

Marrocos

Bolívia

Sri Lanka

Paquistão

Filipinas

Jordânia

Suspensão para o RS:

Reino Unido

Bahrein

Cuba

Macedônia

Montenegro

Cazaquistão

Bósnia Herzegovina

Tajiquistão

Ucrânia

Suspensão para o município de Montenegro

Japão

Arábia Saudita

Gripe aviária

A influenza aviária, ou gripe aviária, é uma doença viral que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos. A transmissão acontece pelo contato com aves doentes e também por meio da água e de materiais contaminados.

De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), o risco de infecção por influenza aviária em humanos é baixo e pode ocorrer em pessoas com contato próximo e frequente com aves ou mamíferos infectados, vivos ou mortos.

A gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves e ovos. O Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humanos.

Tire suas dúvidas

A vacina contra a gripe (influenza) protege contra a gripe aviária?

Não. A vacina contra a gripe sazonal não protege contra a gripe aviária. A vacina da gripe é atualizada todos os anos para proteger contra os principais vírus da gripe que circulam entre humanos, como os tipos A (H1N1 e H3N2) e B.

Já a gripe aviária é causada por vírus diferentes, como o H5N1, que normalmente afetam aves e raramente infectam pessoas. Esses vírus não estão incluídos na vacina sazonal, pois são geneticamente diferentes e circulam principalmente entre aves.

Quais os principais sintomas nas aves?

Entre os principais sintomas apresentados nas aves estão alta mortalidade, dificuldade respiratória, torcicolo e falta de coordenação, crista e barbela inchadas e roxas, secreção nasal e ocular, espirros, dificuldade de locomoção e diarreia.

O que fazer se encontrar aves doentes ou mortas?