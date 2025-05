Gripe aviária: vírus que infectaram aves de granja e zoológico de Sapucaia têm 99% de similaridade entre si, diz Ministério

Mais de 90 cisnes e patos morreram repentinamente no zoológico de Sapucaia do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma análise genética do Laboratório Nacional de Defesa Agropecuária identificou 99% de similaridade entre os vírus da gripe aviária nas amostras coletadas na granja de Montenegro e no zoológico de Sapucaia do Sul, dois focos da doença confirmados no RS, segundo o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Marcelo Mota.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural confirma que as amostras de ambos os municípios possuem similaridade, mas "ainda não dá para dizer que há relação direta entre os dois".

O g1 entrou em contato com o Ministério da Agricultura questionando se os vírus são da mesma cepa, mas não obteve o retorno até a última atualização desta reportagem.

O vírus encontrado na granja comercial veio do ambiente externo, não de circulação interna no sistema produtivo, de acordo com o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura.

— Isso representa que as amostras que estavam presentes na granja comercial em Montenegro não são fruto de uma circulação dentro do sistema comercial, vieram do ambiente externo ainda, foram frutos de uma contaminação proveniente do meio ambiente — explica o diretor Mota.

De acordo com o especialista, ainda não é possível identificar como o vírus contaminou as aves da granja.

— São muitas as fontes que possam estar associadas à questão da contaminação de um plantel avícola comercial. Às vezes pode ser uma fonte relacionada à introdução de água, à introdução de alimentos — explica.

Mota comenta que já foram feitas verificações nas granjas ao redor da propriedade, e nenhum caso relacionado foi identificado.

— Isso demonstra que há pouca chance de ter havido um espalhamento na região. A gente considera ainda que é um caso isolado aqui, nós vamos continuar avaliando ainda essa situação.

