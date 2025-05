Gripe aviária: propriedades vizinhas ao foco de Montenegro recebem novas vistorias sanitárias

Propriedades rurais localizadas no raio de 10 quilômetros do foco de gripe aviária identificado em granja comercial de Montenegro, no Vale do Caí, recebem neste fim de semana a segunda visita dos agentes de vigilância, em meio às ações sanitárias para conter a propagação do vírus H5N1. Foram visitadas 156 propriedades no sábado (24), de um total de 255 que englobam este segundo ciclo.