Gripe aviária: produtor que teve aves afetadas pode ser indenizado? Entenda

Em Montenegro, animais e outros materiais foram incinerados para conter o avanço do vírus da doença. Jefferson Botega / Agencia RBS

Os impactos relacionados à presença da gripe aviária na produção comercial de carne de frango vão da ordem sanitária à financeira. Para além do impacto econômico deixado pela suspensão das exportações, há o efeito no bolso do produtor que tem os seus plantéis sacrificados para conter o espalhamento da doença.

Medidas de amparo financeiro, como acesso a fundos ou mesmo indenização do governo federal, são algumas das alternativas para conter os prejuízos.

Engenheiro agrônomo do departamento de Política Agrícola da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do RS (Fetag-RS), Adrik Francis Richter lembra que há dois tipos de produção a serem considerados:

as atividades integradas , quando o produtor cede sua produção a uma empresa;

, quando o produtor cede sua produção a uma empresa; as não integradas, do produtor de aves que cria para fins comerciais ou de subsistência.

Entenda as diferenças

No caso da integração, a tendência é de que o prejuízo pela perda do plantel fique com a própria empresa, já que, neste sistema, o produtor entra com a estrutura e a mão de obra. Além disso, as companhias do ramo costumam ter seguro das produções. Do lado do produtor, a perda financeira se dá pelo tempo que a propriedade fica inoperante.

— Claro que existe prejuízo porque o lote que ele (produtor) emprega não existe, então não tem remuneração. Mas o prejuízo dos frangos que foram abatidos acaba ficando com a empresa de integração, porque o frango é da empresa — explica Richter.

Na avaliação do assessor, o problema maior se concentra nas granjas não integradas — que ainda não têm focos registrados da doença no RS. Para esses casos, o acesso ao Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado (Fundesa-RS) é uma alternativa. A partir do fundo, o produtor pode ser indenizado em casos de prejuízos na produção.

Fundo pode indenizar perdas em empresa

O Fundesa também indeniza a avicultura em sistema de integração, desde que as questões sanitárias e as contribuições ao fundo estejam de acordo com as regras. O RS é um dos poucos Estados a contar com a iniciativa de amparo. Se cumprir com todas as exigências, a empresa do caso registrado em Montenegro, o primeiro em produção comercial no país, poderá ser indenizada pelo fundo, por exemplo.

— O Fundesa tem resoluções já estabelecidas para a avicultura no que diz respeito ao pagamento de indenizações, bastando somente o Serviço Veterinário Oficial apresentar a documentação necessária. Atendendo aos critérios, será atendido o pagamento — diz o presidente do Fundesa, Rogério Kerber.

O recurso do fundo disponível para a conta de aves é de 25,4 milhões.

Suporte federal

Produtores rurais que têm animais abatidos ou sacrificados em suas propriedades também podem ter acesso a um serviço de pagamento de indenização do governo federal. O recurso é válido para a ocorrência de doenças como peste suína clássica, febre aftosa e tuberculose.

Contudo, o documento disponibilizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária não faz menção à gripe aviária. Segundo a pasta, o tema ainda está em avaliação nas áreas técnica, jurídica e da gestão do Mapa.