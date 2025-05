Gripe aviária: Ministério da Agricultura investiga dois novos casos suspeitos no RS

Barreiras sanitárias foram montadas na região foco da doença. André Ávila / Agência RBS

Mais dois possíveis focos de gripe aviária no Rio Grande do Sul entraram no radar do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Uma suspeita foi registrada em aves silvestres, no município de Derrubadas, no Noroeste, próximo à divisa com Santa Catarina. A outra suspeita é de contaminação de galinha doméstica em uma propriedade de subsistência na cidade de Triunfo, na Região Metropolitana.

Os casos em investigação foram inseridos nesta terça-feira (20) no painel de monitoramento do Mapa que atualiza dados da doença em tempo real.

Outro novo caso supeito, registrado no Pará, também está sob análise. Com isso, passou para sete o número de suspeitas de influenza aviária no país em análise pelo Serviço Veterinário Oficial.

Onde estão as suspeitas investigadas:

Estância Velha (RS): galinhas domésticas Triunfo (RS): galinhas domésticas Derrubadas (RS): aves silvestres Ipumirim (SC): atividade comercial Salitre (CE): galinhas domésticas Aguiarnópolis (TO): atividade comercial Eldorado do Carajás (PA): galinhas domésticas

Na segunda (19), o Mapa descartou a detecção do vírus em outros três casos investigados, um deles também em Triunfo.

Os casos domésticos ou em aves silvestres não apresentam consequências para fins de mercado, como bloqueio de exportações, mas mantém os riscos quanto à disseminação do vírus.

Histórico de suspeitas no país

Desde 2022, 3.953 suspeitas de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves já foram investigadas pelo Serviço Veterinário Oficial. A doença levou quase duas décadas para ser registrada no país, um dos maiores produtores mundiais da proteína de frango, e desde então havia sido detectada somente em aves silvestres.

Dos 168 focos positivos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no país, 164 se deram em aves silvestres, três em aves de subsistência e somente um em aves comerciais. O desafio é conter a circulação do vírus, considerado de alto contágio, a fim de manter a doença longe principalmente das unidades produtoras.