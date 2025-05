Funcionários em contato com aves em granja com foco de gripe aviária são monitorados

Foco da doença em Montenegro é o primeiro em uma criação comercial registrado até hoje no Brasil. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A prefeitura de Montenegro, no Vale do Caí, está monitorando funcionários da granja onde foi descoberto um foco de gripe aviária H5N1 e que tiveram contato com animais na propriedade. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde na segunda-feira (19).

Conforme a pasta, um desses trabalhadores apresentou sintomas comuns de gripe. Foi realizada uma coleta de material e enviada para o laboratório de referência.

O homem, que não teve o nome divulgado, está isolado e aguardando o resultado. A secretaria ainda reforça que a coleta faz parte do protocolo de medidas de segurança e que o funcionário está bem.

A gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves e ovos, explicou o Ministério da Agricultura. O Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humanos.

"O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas)", informou a pasta na sexta-feira (16).

Desde que o H5N1 chegou ao Brasil, em 15 de maio de 2023, o país investigou 2.883 casos suspeitos de síndrome respiratória e nervosa em aves. Desses, 166 foram confirmados como gripe aviária, o que representa cerca de 5% dos casos.

Das 166 confirmações, o Brasil tem um foco de gripe aviária em granja comercial, três que atingiram aves de subsistência (criação doméstica) e 164 em aves silvestres.

O Brasil precisa de 28 dias, se não registrar nenhum novo caso de gripe aviária, para se colocar como livre do vírus, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Após esse prazo, que é referente ao ciclo do vírus H5N1, o Brasil estaria liberado para retomar as exportações para os países que restringiram ou bloquearam a compra do frango brasileiro, segundo o ministro.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) declarou emergência zoossanitária em Montenegro.

Barreiras sanitárias

A Secretaria de Agricultura do RS concluiu a instalação de sete barreiras sanitárias para controle do foco de gripe aviária H5N1 em uma granja comercial de Montenegro. Todas já estão em funcionamento.

Além das barreiras, as vistorias continuam em propriedades rurais da região. Na área de vigilância, mais da metade das 510 propriedades foram vistoriadas.

No sábado (17), o governo informou que rastreou os ovos de incubação fornecidos pela granja e determinou que eles fossem destruídos. Os ovos haviam sido enviados para Minas Gerais, Paraná e outras regiões do próprio Rio Grande do Sul.

Leia na íntegra a nota do governo

O Mapa informa que todas as medidas previstas no Plano de Contingência estão sendo realizadas com eficiência.

Na área com raio de 10km onde se declarou a emergência, as vistorias de propriedades estão em curso e em ritmo acelerado. A área perifocal (raio de 3 km), já teve 29 das 30 propriedades rurais vistoriadas, com previsão de atingir 100% até o final do dia de hoje (18/05). Na área de vigilância (7km a partir do raio de 3km), já foram vistoriadas 238 de 510 propriedades.

Durante as vistorias na área perifocal e de vigilância, apenas uma investigação de suspeita foi aberta, isso na área perifocal, e em propriedade de subsistência, o que recebe toda atenção e tratamento da Defesa Agropecuária, mas não possui impacto no comércio internacional, nem na segurança dos alimentos inspecionados.

As amostras coletadas nessa investigação, estão em trânsito para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, no município de Campinas (LFDA-SP) e serão processadas amanhã (19/05), com previsão inicial de resultado preliminar para o final do dia.

Na propriedade foco já ocorreu o descarte de todas as aves e de seus ovos e está sendo realizada a limpeza e desinfecção de todas as instalações.

Das 7 barreiras de bloqueio de trânsito de animais, 5 já estão instaladas e das 6 barreiras de desinfecção 4 também já estão em funcionamento, com previsão de conclusão de instalação de todas as barreiras até amanhã (19/05).

Adicionalmente informa-se que os ovos, provenientes da propriedade foco, foram completamente rastreados e a destruição destes está em andamento, para então se iniciar o processo de limpeza e desinfecção dos 3 incubatórios.

Além disso, há investigação em curso de uma propriedade no município de Aguiarnópolis (TO). A análise preliminar das amostras coletadas, revelou a presença de Influenza A, com baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade, tendo em vista as características epidemiológicas, laboratoriais e clínicas observadas na investigação. A investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas, com manutenção da situação sob controle e vigilância adequados.