Exportação de frango brasileiro está suspensa para nove destinos após caso de gripe aviária

Primeiro caso de influenza aviária em granja comercial foi confirmado no RS na sexta-feira (16). ASGAV / Divulgação

As exportações de frango e derivados brasileiros estão suspensas para nove destinos, após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul. Estão suspensas temporariamente a exportação de produtos avícolas brasileiros para China, União Europeia, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul, conforme levantamento do Ministério da Agricultura.

A lista inclui os países que suspenderam as importações de produtos avícolas do Brasil e para os quais o Brasil interrompeu a certificação das exportações como prevê o acordo sanitário estabelecido com cada país.

O ministério informou neste domingo (18) que o Brasil parou de certificar exportações de todo o território brasileiro para China, União Europeia, Canadá e África do Sul, conforme preveem os protocolos sanitários acordados entre o Brasil e estes países. Já Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul comunicaram a suspensão das importações de produtos avícolas de todo o país, segundo o ministério.

Além das suspensões das exportações de produtos avícolas de todo o território brasileiro para estes nove destinos, as vendas de carne de frango e derivados do município de Montenegro, onde o foco da doença foi detectado, estão suspensas para o Japão. A regionalização das restrições está prevista no certificado sanitário acordado entre Brasil e Japão, segundo o ministério.

Ainda de acordo com o ministério, autoridades dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Filipinas ainda não se manifestaram sobre o status do fluxo comercial. O Brasil possui acordos de regionalização dos embargos em caso de gripe aviária com estes três países. Com os Emirados Árabes Unidos e com a Filipinas, os protocolos sanitários acordados preveem a restrição das exportações apenas da área afetada pela doença. Já o certificado sanitário acordado entre Brasil e Arábia Saudita prevê restrição da exportação de produtos avícolas de todo o Estado onde o caso foi confirmado, o Rio Grande do Sul.

A suspensão total dos embarques brasileiros de forma cautelar e temporária já era esperada pelo governo brasileiro. O protocolo acordado pelo Brasil com Coreia do Sul, México, Rússia, África do Sul, China e União Europeia prevê a restrição à certificação para exportação de produtos de todo o território brasileiro para o país em caso de ocorrência de gripe aviária em plantel comercial.

A expectativa do governo é que as suspensões possam ser reduzidas. Na avaliação do secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua, as interrupções totais às exportações de carne de aves e derivados do Brasil são temporárias e tendem a se reverter em embargos regionais, ou seja, restritos ao raio de 10 quilômetros de onde o caso foi detectado, ao município de Montenegro ou ao Estado.

O prazo para a flexibilização das suspensões pelos países parceiros vai depender, segundo Rua, da decisão de cada país e do andamento do foco de gripe aviária. A regionalização dos embargos, contudo, não depende da conclusão do foco, contabilizado em 28 dias após a desinfecção do local afetado.

O Ministério da Agricultura estima que o Brasil pode deixar de exportar de US$ 100 milhões a US$ 200 milhões em frango e derivados por mês em virtude da suspensão das exportações parcial ou total para alguns destinos.

Propriedade de Aguiarnópolis é investigada

Neste domingo, o Mapa informou que foram feitas vistorias em propriedades situadas na área ao redor da granja onde o foco foi descoberto em Montenegro. Em nota, o ministério disse ainda que há uma investigação em curso de uma propriedade no município de Aguiarnópolis (TO). A análise preliminar das amostras coletadas revelou a presença de Influenza A, com baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade, tendo em vista as características epidemiológicas, laboratoriais e clínicas observadas na investigação. A investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas, com manutenção da situação sob controle e vigilância adequados.

Leia a nota do Ministério da Agricultura e Pecuária na íntegra:

"O Mapa informa que todas as medidas previstas no Plano de Contingência estão sendo realizadas com eficiência.

Na área com raio de 10km onde se declarou a emergência, as vistorias de propriedades estão em curso e em ritmo acelerado. A área perifocal (raio de 3 km), já teve 29 das 30 propriedades rurais vistoriadas, com previsão de atingir 100% até o final do dia de hoje (18/05). Na área de vigilância (7km a partir do raio de 3km), já foram vistoriadas 238 de 510 propriedades.

Durante as vistorias na área perifocal e de vigilância, apenas uma investigação de suspeita foi aberta, isso na área perifocal, e em propriedade de subsistência, o que recebe toda atenção e tratamento da Defesa Agropecuária, mas não possui impacto no comércio internacional, nem na segurança dos alimentos inspecionados.

As amostras coletadas nessa investigação, estão em trânsito para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, no município de Campinas (LFDA-SP) e serão processadas amanhã (19/05), com previsão inicial de resultado preliminar para o final do dia.

Na propriedade foco já ocorreu o descarte de todas as aves e de seus ovos e está sendo realizada a limpeza e desinfecção de todas as instalações.

Das 7 barreiras de bloqueio de trânsito de animais, 5 já estão instaladas e das 6 barreiras de desinfecção 4 também já estão em funcionamento, com previsão de conclusão de instalação de todas as barreiras até amanhã (19/05).

Adicionalmente informa-se que os ovos, provenientes da propriedade foco, foram completamente rastreados e a destruição destes está em andamento, para então se iniciar o processo de limpeza e desinfecção dos 3 incubatórios.

Além disso, há investigação em curso de uma propriedade no município de Aguiarnópolis (TO). A análise preliminar das amostras coletadas, revelou a presença de Influenza A, com baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade, tendo em vista as características epidemiológicas, laboratoriais e clínicas observadas na investigação. A investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas, com manutenção da situação sob controle e vigilância adequados.