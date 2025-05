Estado descarta cinco suspeitas de gripe aviária em humanos

Primeiro caso foi detectado em Montenegro. ASGAV / Divulgação

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou neste sábado (24) que foram descartadas cinco suspeitas de gripe aviária em humanos no Rio Grande do Sul. Os exames foram realizados em pessoas que foram expostas à doença, após confirmação de casos em aves de uma granja em Montenegro e no zoológico de Sapucaia do Sul.

O levantamento completo foi feito em dois trabalhadores da granja e três funcionários do zoológico, que tiveram contato com os animais infectados ou mortos. Os cinco apresentaram sintomas gripais e ficaram em isolamento domiciliar. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/RS), que enviou à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

O primeiro dos cinco resultados já havia sido divulgado na terça-feira (20) e se tratava do trabalhador da granja de Montenegro, onde foi identificado foco da doença entre aves. O exame realizado pela Fiocruz foi feito por método da análise do material genético presente na amostra coletada (PCR). Também foram realizadas análises para outros vírus respiratórios, como gripe e covid-19, com resultados não detectáveis.

Desde o dia 16 de maio, os trabalhadores e funcionários dos locais afetados estão sendo monitorados por um período de até 10 dias após a última exposição. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) reforça que o risco de infecção por influenza aviária em humanos é considerado baixo e a transmissão entre pessoas é extremamente limitada.