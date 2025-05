Emirados Árabes suspendem compra de carne de frango de Montenegro; veja lista atualizada envolvendo o Brasil

Caso de Montenegro ocorreu em uma granja com vínculo com a Vibra Foods. Animais foram abatidos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Segundo maior exportador de carne de frango do Brasil, os Emirados Árabes suspenderam a compra do produto produzido em Montenegro — município no Vale do Caí onde foi confirmado caso de gripe aviária em uma granja comercial na última sexta-feira (16). Na manhã desta quinta-feira (22), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou a lista de países com embargo à exportação da carne de frango brasileira.

A atualização traz uma mudança no embargo da União Eurasiática, Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão, que agora restringem compras apenas do Rio Grande do Sul. Anteriormente, a suspensão abrangia a produção em todo o país.

Na contramão, a Arábia Saudita ampliou as suas restrições e suspendeu a compra de carne de frango produzida no Rio Grande do Sul. Até quarta-feira (21), o país tinha embargo válido apenas para a produção em Montenegro.

Conforme o Mapa, 19 países e a União Europeia tem embargo para suspensão total (em todo o Brasil). Ainda há 15 restrições para produtos do Rio Grande do Sul e duas especificamente para a carne de frango produzida no município de Montenegro.

Países com sanções ao produto brasileiro

Suspensão total

China

União Europeia

México

Iraque

Coreia do Sul

Chile

Filipinas

África do Sul

Jordânia

Peru

Canadá

República Dominicana

Uruguai

Malásia

Argentina

Timor-Leste

Marrocos

Bolívia

Sri Lanka

Paquistão

Suspensão para o RS

Arábia Saudita

Turquia

Reino Unido

Bahrein

Cuba

Macedônia

Montenegro

Cazaquistão

Bósnia e Herzegovina

Tajiquistão

Ucrânia

Bielorrúsia

Rússia

Armênia

Quirguistão

Suspensão para o município de Montenegro