Duas novas suspeitas de gripe aviária são investigadas em Triunfo e Porto Alegre

Em Triunfo está sendo investigado ocorrência em criação doméstica de galinhas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Triunfo e Porto Alegre têm casos suspeitos de gripe aviária sob investigação. A informação foi divulgada na tarde deste sábado (24) no painel de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que monitora as infecções do vírus H5N1 no país.

A ocorrência em análise na Capital envolve uma garça-branca-pequena silvestre; em Triunfo, a coleta de amostras ocorreu em uma criação doméstica de galinhas.

Segundo o painel, o Estado tem outros dois casos da doença em análise: uma ave silvestre em Jaguari, na Região Central, e uma criação doméstica de galinhas em Capela de Santana, no Vale do Caí.

A Capital já teve cinco casos investigados e descartados. No momento, há 19 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento, concentradas no RS, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins, Pará e Ceará.

Esses episódios tiveram amostras coletadas, mas seguem sem resultado laboratorial conclusivo.