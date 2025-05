Exportação de carne de frango do Brasil para a China é suspensa por 60 dias após primeiro caso de gripe aviária em granja 

Autoridades destacam que não há risco no consumo de carne e ovos. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A detecção do primeiro caso de influenza aviária em aves comerciais do Brasil trará impactos econômicos. A venda do produto do país para a China fica suspensa por 60 dias. O embargo temporário e automático está previsto no protocolo de exportação entre os países.

— Então, a partir de hoje (sexta-feira), por 60 dias, a China não estará comprando carne de frango brasileira — afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, à TV Centro América, nesta sexta-feira (16).

Apesar de a China, principal comprador do produto brasileiro, e a União Europeia suspenderem a importação de frango do país inteiro, outras nações restringirão apenas do Estado onde o foco foi encontrado — no caso, o Rio Grande do Sul.

Fávaro explicou que houve mudanças nos tratados sanitários com vários países após primeiro caso de contaminação de aves silvestres no Brasil em 2023. A intenção era regionalizar eventual suspensão, já que um caso no Rio Grande do Sul, por exemplo, não afetaria os animais de outros Estados.

— Os países em que nós conseguimos avançar e trocar o protocolo, como é o caso do Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes, ficam restritos primeiros ao Estado que teve o foco, no caso do Rio Grande do Sul, e depois se restringe apenas ao município. O restante do Brasil continua com o fluxo comercial normal — destaca o ministro.

Quanto aos impactos financeiros, o ministro disse que cálculos ainda precisam ser feitos para se ter uma dimensão do problema. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior exportador de carne de frango entre os Estados brasileiros.

— Procuramos gradativamente ir trocando o protocolo. O sistema brasileiro é tão robusto e confiável, que vários países passaram a trocar o protocolo, sabendo que o Brasil tem estrutura para fazer a contenção e, portanto, a restrição comercial fica restrita à região do foco do acontecimento. Avançaremos nas negociações com países para regionalizar embargos e retomar o fluxo comercial — afirmou.

De acordo com ele, contêineres que estão em trânsito de exportação não têm o fluxo afetado.

No primeiro trimestre, o Rio Grande do Sul teve alta nas exportações de carne de frango, conforme informações da colunista Gisele Loeblein. A China, por sua vez, já não vinha comprando do Estado desde julho do ano passado. Na ocasião, foi encontrado foco da doença de Newcastle em Anta Gorda, no Vale do Taquari.

Primeiro caso

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta sexta-feira (16) a detecção de um caso de influenza aviária em aves comerciais do Estado. Trata-se do primeiro caso encontrado em granjas comerciais do Brasil. Em razão disso, foi decretado estado de emergência zoossanitária por 60 dias.

Segundo a pasta, o caso da doença foi detectado em Montenegro, no Vale do Caí. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que foi encontrado inicialmente a doença em 35 animais da granja.

Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa, mas não havia foco em aves comerciais no Brasil.

O governo alerta que não existe risco de transmissão da doença pelo consumo da carne ou de ovos.

"O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas", diz trecho da nota do Ministério da Agricultura.