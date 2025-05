Chile e Uruguai também suspendem compra de carne de frango do Brasil devido à gripe aviária

Bandejas e outros materiais precisaram ser descartados em granja de Montenegro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com a confirmação de casos de gripe aviária em um granja comercial em Montenegro, no Vale do Caí, Chile e Uruguai anunciaram a suspensão da compra de carne de frango produzida no Brasil. A medida foi anunciada na sexta-feira (16), mesmo dia em que China, Argentina e União Europeia também interromperam a importação do produto brasileiro.

Apesar das suspensões, o Ministério da Agricultura afirma que não há risco no consumo de carne ou ovos de frango de origem brasileira. Carlos Fávaro, responsável pela pasta, explicou a situação:

— Não é o consumo humano que está em risco e, sim, a contaminação sanitária dos plantéis comerciais. Você exportar uma carne contaminada com aquele vírus e ele contaminar os plantéis.

Reino Unido, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita também anunciaram medidas restritivas às exportações do frango brasileiro, mas menos rigorosas. Eles vão restringir a compra de produtos apenas do Rio Grande do Sul e, posteriormente, apenas de Montenegro.

Esses países já têm protocolos de regionalização acordados com o Brasil. A expectativa do ministério é que outros países flexibilizem o protocolo de regionalização de gripe aviária, restringindo os embargos à área do foco detectado, mesmo com as ações em curso. No caso da Argentina, a suspensão é válida em um raio de até 10 quilômetros do foco da contaminação.

Além do caso de Montenegro, foi confirmada a contaminação de aves silvestres no Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O surto vitimou 90 das 500 aves aquáticas do espaço, principalmente cisnes e patos.

Primeiro caso

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou na sexta-feira (16) a detecção de um caso de influenza aviária em aves comerciais do Estado. Trata-se do primeiro caso em granjas comerciais do Brasil. Em razão disso, foi decretado estado de emergência zoossanitária por 60 dias.

Segundo a pasta, o caso da doença foi detectado em Montenegro, no Vale do Caí. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que foi detectada a doença inicialmente em 35 animais da granja.

Segundo a pasta, a granja foi isolada, as aves do plantel eliminadas e todo o sistema comercial da região está sendo monitorado. Além disso, o fluxo comercial da granja foi rastreado e os ovos férteis, inutilizados.

As medidas de contenção e erradicação do foco previstas no Plano Nacional de Contingência estão em curso, segundo o ministério. As ações incluem o bloqueio comercial da granja, o monitoramento da região e a erradicação das aves do plantel afetado, assim como intensificação das medidas de fiscalização e biossegurança.