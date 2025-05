Cepa de gripe aviária identificada em granja comercial é a mesma que circulou no Estado em 2023, diz governo do RS

Caso na granja comercial Vibra Foods foi confirmada no dia 16 de maio. André Ávila / Agência RBS

Uma análise genética confirmou que a cepa do vírus da gripe aviária identificada em uma granja comercial em Montenegro, no Vale do Caí, é a mesma que circulou na Estação Ecológica do Taim, em Santa Vitória do Palmar, no sul do Rio Grande do Sul, há dois anos.

— A cepa que circula no Rio Grande do Sul é a cepa que circulou no Uruguai, que também tivemos um episódio em 2023, no Taim — explica a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul.

O H5N1 é um subtipo do vírus Influenza que atinge, predominantemente, as aves. Os vírus Influenza são divididos entre os de Baixa Patogenicidade (LPAI, leve) e os de Alta Patogenicidade (HPAI, grave).

Na quarta-feira (21), o governo do Estado informou que foi concluído o trabalho de desinfecção na granja em Montenegro. Segundo o Ministério da Agricultura, são poucas as chances de o vírus ter se espalhado. As ações de fiscalização e combate da Secretaria da Agricultura continuam na região.

O processo de limpeza iniciou no domingo (18) e seguiu até quarta-feira (21). A partir desta quinta, começou a contar o chamado período de vazio sanitário, que dura 28 dias. Se não houver registros de novos casos confirmados, o Brasil é considerado livre da gripe aviária.

— Hoje (quinta-feira) começa a contagem dos 28 dias — disse o secretário-adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Maciel Moreira.

Esse período é essencial para garantir que não haja vestígios do vírus no ambiente antes da retomada das atividades na granja, contribuindo para a contenção da doença e a segurança sanitária da avicultura na região.

Próximos passos

A vigilância na região continua. O número de barreiras sanitárias deve ser reduzido de sete para quatro a partir da sexta-feira (23), já que a situação é considerada sob controle pelos órgãos sanitários.

As barreiras são pontos de controle, onde veículos de maior risco – como caminhões de carga viva, de ração animal ou de coleta de leite – são obrigados a parar para uma limpeza.

