Caso suspeito de gripe aviária em trabalhador de granja de Montenegro é descartado

A suspeita de influenza aviária em um trabalhador da granja onde foi descoberto um foco da doença , em Montenegro, no Vale do Caí , foi descartada, conforme informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta terça-feira (20).

O trabalhador, que apresentou sintomas comuns de gripe , foi submetido a um exame, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. O laboratório é considerado referência nacional para vírus respiratórios.

Após a coleta do material, ele ficou isolado aguardando o resultado , que deu negativo para a doença.

Além do exame de análise de material genético (método de PCR), foram feitas verificações de outros vírus respiratórios no homem, como o da gripe e da covid-19, todos com resultados não detectáveis.