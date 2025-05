Brasil investiga mais duas suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais

Foco da doença em Montenegro é o primeiro em uma criação comercial registrado até hoje no Brasil. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As autoridades sanitárias investigam mais dois casos suspeitos de gripe aviária, identificados em Tocantins e Santa Catarina. As informações são do site Globo Rural.

O informe sobre as investigações ocorreu após a confirmação de um foco da doença em Montenegro, o primeiro em uma criação comercial registrado até hoje no Brasil.

Um dos casos suspeitos é o de uma granja comercial de Aguiarnópolis, em Tocantins, que está sob investigação do Serviço Veterinário Oficial do Estado. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adapec) informou, em nota, que identificou aves com sinais de enfermidade em um frigorífico de frango de corte do município durante inspeção na manhã da última sexta-feira (16).

O abatedouro é fiscalizado pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE). O órgão disse que essa é uma investigação de rotina, conduzida de acordo com os protocolos sanitários vigentes. O resultado do exame laboratorial deve ser divulgado nesta segunda-feira (19).

O caso sob suspeita aparece na lista de investigações em andamento do Ministério da Agricultura.

"As amostras foram coletadas no mesmo dia e enviadas em 16 de maio ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) de Campinas (SP), unidade oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para análise específica de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves", informou a Adapec, em nota.

Após a identificação dos sinais clínicos suspeitos nas aves, o órgão interditou a propriedade imediatamente. A ficha sanitária do frigorífico foi bloqueada, o que a impede de fazer abates e comercialização até o fim da investigação.

Suspeita de gripe aviária em Santa Catarina

O outro caso suspeito em criação comercial sob investigação segundo o painel do Ministério da Agricultura de acompanhamento dos casos de síndromes respiratórias em aves é de uma criação de Ipumirim (SC).

O painel do Ministério da Agricultura mostrava na noite deste domingo (18) outros quatro focos em investigação em aves de subsistência. Um deles é em Triunfo, município vizinho a Montenegro.

Os outros casos de aves de subsistência com investigação em andamento são em Brasilândia (MT), Graciosa Cardoso (SE) e Salitre (CE). Se confirmados, esses casos não geram impactos comerciais ao Brasil.

O foco de Montenegro é o único de influenza aviária de alta patogenicidade que já se confirmou em ave de criação comercial no país. O Brasil já identificou 164 focos em animais silvestres e três em aves de subsistência.