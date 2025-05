Apesar da confirmação de gripe aviária no RS, setor afirma que não há risco de desabastecimento

Após o anúncio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), nesta sexta-feira (16), sobre a detecção de casos de gripe aviária em aves comerciais no Estado, o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, enfatizou que não há riscos de desabastecimento de carnes de frangos e ovos para o consumo no Brasil e no Rio Grande do Sul.