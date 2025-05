"Ainda é muito cedo para avaliar" diz secretário do Ministério da Fazenda sobre impacto econômico da gripe aviária

Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou nesta segunda-feira (19) que a gripe aviária no país ainda está em estágio inicial e por isso é cedo para fazer uma avaliação sobre as consequências econômicas para o país.