Com expectativa de receber 50 mil pessoas, 9ª ExpoAgro Cotricampo começa nesta quarta-feira no noroeste do RS

Serão 321 expositores na edição deste ano. Divulgação / Cotricampo

Com foco em soluções para estiagem, cooperativismo, tecnologia e inovação na produção agropecuária, o noroeste do Rio Grande do Sul recebe, nesta semana, a 9ª ExpoAgro Cotricampo. Realizado no município de Campo Novo, no noroeste do RS, o evento começa nesta quarta-feira (19) e segue até sábado (22), no Parque da Cotricampo, às margens da RS-518.

Pelo menos 50 mil pessoas devem circular pelo complexo nos quatro dias de evento, segundo estimativas dos organizadores.

O diretor-presidente da Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo (Cotricampo), Gelson Bridi, afirma que a busca por soluções e maior efetividade na produção estarão no centro dos debates da feira:

— Com certeza o debate, a conversa com especialistas, trazendo os benefícios da irrigação, do manejo e da correção de solo vai impactar, com certeza, positivamente aí nas próximas culturas. A gente precisa debater bastante os entraves que se tem hoje dentro do Estado, dentro do país, sobre as legislações para conseguir viabilizar a questão da irrigação.

A irrigação também será o tema principal de uma edição do Campo em Debate, na sexta-feira (21), a partir das 14h. Com mediação da jornalista Gisele Loeblein, lideranças do setor agropecuário e produtores rurais vão tratar do assunto no auditório principal da feira. A troca de ideias também terá transmissão no YouTube de GZH.

Pela primeira vez as mulheres do agro terão uma programação especial e exclusiva, que será realizada na sexta-feira.

Expectativa de negócios e expositores

A expectativa dos organizadores do evento é de repetir e até mesmo ampliar o faturamento da edição de 2024, que chegou a R$ 374 milhões em movimentação financeira. No entanto, neste ano, a diretoria da Cotricampo não pretende apresentar números exatos em termos de vendas e negócios. A decisão ocorre diante da dificuldade em se precisar esses dados e a concretização de algumas transações.

Pavilhão da agricultura familiar contará com uma estrutura fixa. Divulgação / Cotricampo

A edição 2025 também conta com avanço no número de expositores. Serão 321, o que representa um salto de 5,2% em relação ao ano passado (305). Outro destaque é o novo pavilhão da agricultura familiar, que contará com uma estrutura fixa, construída para esta edição. O local abrigará um número recorde de 43 agroindústrias familiares. Serão comercializados mel, queijos, salames, torresmos, cachaças, licores, flores, artesanato de diferentes formas, farinhas, cuias, vinhos, melados, rapaduras, geleias, sucos, erva-mate, entre outros itens.

— A ExpoAgro é uma feira de negócios, do agronegócio e para se fazer negócios, mas também a gente não pode esquecer das famílias, que pretendem visitar o evento — destacou Bridi.

Espaço também abrigará a 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo. Divulgação / Cotricampo

O evento também segue destacando a produção leiteira. O Pavilhão do Gado de Leite receberá mais de 150 animais, das raças Jersey e Holandesa. Serão 26 expositores de diferentes regiões do Estado e também da cidade de Castro (PR). O espaço também abrigará a 3ª Exposição Leiteira ExpoAgro Cotricampo, com diversas competições, incluindo a etapa Nacional da raça Holandesa.

A Arena Jovem também volta a marcar presença na feira, no pavilhão institucional. Seis startups com projetos voltados ao agro, instituições de ensino superior e a 21ª Coordenadoria Regional de Educação, que vai promover o 2º Torneio de Robótica, participarão de ações nesse local.

O evento