Paraná prorroga em 180 dias emergência por gripe aviária

Estado afirma que medida é preventiva, para que a avicultura comercial não seja afetada. Gilson Abreu / AEN

O governo do Paraná informou, em nota, a prorrogação por mais 180 dias da emergência zoossanitária para vigilância contra a gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1). Essa é a terceira extensão do prazo do decreto original, assinado em 23 de julho de 2023.

De acordo com o chefe do Departamento de Saúde Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Rafael Gonçalves Dias, a medida visa garantir que a doença não atinja a avicultura comercial do Estado. "É importante registrar que essa é uma medida preventiva, precisamos nos manter alertas", afirmou, na nota.



A gripe aviária, doença com distribuição global e ciclos pandêmicos, foi detectada pela primeira vez no Brasil em aves silvestres, em 15 de maio de 2023.

Recentemente, o vírus causou uma morte humana nos Estados Unidos e foi registrado em produções comerciais de países como Chile e Colômbia.