Safra 2025/26: tecnologia e práticas responsáveis marcam Expodireto Cotrijal

A Corteva Agriscience marcou presença na Expodireto Cotrijal com inovação, tecnologia e soluções para o campo. Corteva Agriscience / Divulgação

Durante a 26ª edição da Expodireto Cotrijal, feira de agronegócio realizada em Não-Me-Toque, a Corteva Agriscience reuniu convidados do setor em seu estande para apresentar iniciativas relacionadas à safra de grãos 2025/26. O encontro, ocorrido em 11 de março, destacou ações voltadas à mitigação da deriva no Rio Grande do Sul e ao fortalecimento das boas práticas agrícolas no campo.

Mais do que conversas, a empresa montou no evento um espaço de 2,5 mil metros quadrados, incluindo campo demonstrativo. O estande apresentou experiências sensoriais, realidade aumentada e ações de capacitação técnica sobre manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, tratamento de sementes e biológicos.

A seguir, três pontos de destaque do encontro:

1. Boas práticas agrícolas

Em palestra, o coordenador de Boas Práticas Agrícolas da Corteva Agriscience, Jair Francisco Maggioni, apresentou iniciativas voltadas ao controle de plantas daninhas e à preservação das lavouras vizinhas, com ênfase no respeito às boas práticas agrícolas.

– Trata-se de um conjunto de ações que o agricultor pode adotar antes, durante e após a safra. Entre as iniciativas da Corteva estão dois treinamentos: a Expedição da Agricultura para a Vida e o Programa de Aplicação Responsável – ressaltou o executivo.

A Expedição da Agricultura aborda cinco conceitos: manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, manejo integrado de plantas daninhas, segurança do trabalhador e tecnologia de aplicação. O Programa de Aplicação Responsável, por sua vez, é direcionado aos aplicadores que preparam e aplicam agroquímicos, promovendo o uso seguro e eficiente no campo.

Além dos programas de capacitação, Maggioni apresentou durante a palestra ferramentas voltadas à utilização responsável de defensivos, com destaque para o herbicida Enlist Colex-D, que promete oferecer maior controle e flexibilidade, além de baixa volatilidade, reduzindo o potencial risco de deriva em até 90%.

– A Corteva trabalha muito forte a inovação. Temos o Enlist Colex-D como o novo 2,4-D sal colina. E esse produto, na sua formulação, quando está em conjunto com pontas de indução de ar, possibilita até 90% de diminuição do potencial risco de deriva – finaliza Jair.

2. Tecnologia de aplicação

O encontro também abordou avanços em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, destacando a inovação como aliada do uso responsável.

O tema foi apresentado pelo professor doutor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Adriano Arrué Melo, que ressaltou a importância de levar os resultados de pesquisa diretamente ao produtor.

– Os testes realizados na universidade, em parceria com a Corteva, permitem avaliar diferentes pontas de pulverização, tanto aquelas que reduzem a deriva (aquilo que não atinge o alvo durante a aplicação), quanto as que aumentam a cobertura do produto. Essa tecnologia permite que o produtor perceba a diferença entre as pontas de pulverização, fazendo uma aplicação de qualidade com risco mínimo de deriva – explicou Melo.

O professor destacou que pequenas mudanças na escolha das ferramentas de aplicação podem melhorar significativamente a eficácia do produto. Ao mesmo tempo, evitam impactos em lavouras vizinhas, reforçando a importância de práticas mais seguras e eficientes no campo.

3. Portfólio de soluções

O portfólio de soluções da Corteva inclui defensivos agrícolas, biológicos, sementes de milho das marcas Brevant, Pioneer, além da Cordius, marca de licenciamento de sementes de soja que fornece genética de alta performance aos multiplicadores parceiros. Destaque também para variedades com biotecnologia Enlist, voltadas à produtividade e ao controle de plantas daninhas como o caruru. Soluções de tratamento industrial de sementes, como LumiTreo, Lumialza reforçam a estratégia da empresa em aumentar a produtividade com práticas responsáveis.

– A Corteva marcou presença na feira com um celeiro de inovação completo, reunindo tudo o que o agricultor precisa, desde sementes e biotecnologia até defensivos agrícolas e biológicos – afirmou Maggioni.

Sobre a Expodireto Cotrijal

A Expodireto Cotrijal é uma das maiores feiras nacionais do agronegócio, com foco em tecnologia, inovação e negócios. O evento, que ocorreu de 9 a 13 de março, visou aproximar o produtor rural de conhecimento, pesquisas, soluções e oportunidades de mercado, por meio de palestras, demonstrações estáticas e dinâmicas de produtos e serviços, além de debates sobre temas relevantes do setor.