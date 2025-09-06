Produtores rurais são destaque em websérie de GZH

Marca montou espaço de destaque para receber clientes na Expointer. Gabriel Rochol / Divulgação

Na última quarta-feira (3), a Mitsubishi Motors promoveu em seu estande na Expointer o lançamento da websérie “Grandes Produtores”. A produção é uma parceria com o Grupo RBS e mostrará, em nove episódios, a potência do agronegócio por meio de histórias de produtores do RS. O primeiro capítulo vai ao ar no dia 29 de setembro, no Youtube de GZH.

Na ocasião, estiveram presentes representantes da Mitsubishi Motors, executivos do Grupo RBS, autoridades do agronegócio e produtores rurais. O gerente executivo comercial da Mitsubishi Motors, Marco Marques, acredita que existe uma grande sinergia nessa parceria e que ela vai de encontro com os investimentos que a empresa já vem realizando no agro.

– A parceria com a RBS reforça nosso propósito de estar próxima do produtor rural, ouvindo suas necessidades para evoluir e se adaptar ao mercado. Essa aproximação não é nova. A marca tem uma conexão histórica com o agronegócio, sendo há décadas a escolha de produtores que confiam em suas picapes e veículos 4x4.

Luciane Kolbe, executiva de negócios Agro do Grupo RBS, ressalta que a produção é mais uma iniciativa da empresa para fortalecer e valorizar os produtores rurais.

– Nesse projeto vamos contar a história de grandes produtores, explorando os desafios e as dificuldades que eles enfrentam. Vamos mergulhar nas histórias das famílias e mostrar como a produção agrícola molda suas vidas. Queremos que a websérie seja inspiração para outros produtores.

Parceiro do produtor

A participação na feira e a parceria com o Grupo RBS faz parte de uma iniciativa ainda maior da Mitsubishi Motors. O Projeto MIT Agro vem, desde 2023, fortalecendo a relação da marca com o setor, oferecendo soluções personalizadas para produtores.

A comunicadora Fabiola Lopes, do programa “Elas no Agro”, prestigiou o lançamento do projeto. Ela celebrou a parceria e vê como uma boa oportunidade de visibilidade aos produtores.

– Há mais de 20 anos, meu marido e eu usamos apenas caminhonetes da Mitsubishi Motors na fazenda porque elas são as que nos atendem melhor. É uma marca insuperável para o trabalho no campo.

A importância de um trabalho como esse, como explica Léo Velho, da VL Sul Agronegócios, é valorizar o agronegócio gaúcho.

– Usamos as camionetes da Mitsubishi Motors há décadas, pois são robustas e aguentam o trabalho pesado no campo. Essa parceria é importante para mostrar a pessoas de fora do setor a importância do agronegócio para o RS, destacando como ele gera empregos, desenvolve comunidades e valoriza produtores, do pequeno ao grande.

Percorrendo o RS

A websérie irá rodar o Estado com a nova picape Triton da Mitsubishi Motors e mostrar histórias de grandes produtores de arroz, soja, leite, pecuária, entre outros. Para profissionais que trabalham diretamente com a montadora, como o presidente da concessionária Viguine de Pelotas, Nelson Costa, é uma oportunidade de movimentar o setor.

– Vejo essa parceria entre a RBS e a Mitsubishi Motors com bons olhos, principalmente por causa da ampla penetração do Grupo em todo o Estado. Isso irá facilitar o encontro com os clientes atuais e futuros – ressalta.