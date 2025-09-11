JTIBio: programa incentiva preservação ambiental no campo

Agro é um dos setores mais afetados pelos extremos climáticos. Gabriel Marchi / Divulgação

O agronegócio é um dos setores mais impactados pelos extremos climáticos, que vêm crescendo significativamente ao longo dos últimos anos. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) mostra que, apenas entre 2013 e 2022, o Brasil perdeu R$ 287 bilhões de sua produção agrícola e pecuária por conta de problemas como excesso de chuvas e secas.

Atenta a esse cenário desafiador, a JTI marcou presença no painel “Campo em debate — Agricultura familiar como solução para mudanças climáticas”, promovido por Fiat, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (FETAG-RS) e Grupo RBS na Expointer 2025, maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Em meio a palestras e debates, especialistas destacaram a necessidade de adotar soluções para minimizar os obstáculos impostos pelos extremos climáticos e integrar a produtividade agrícola à conservação ambiental.

Entre as principais iniciativas de sustentabilidade da JTI, destaca-se o JTIBio. Criado em parceria com a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), a iniciativa busca incentivar boas práticas de conservação e monitoramento participativo da biodiversidade nas propriedades rurais. O JTIBio começou em 2014, no Paraná, e, em 2025, expandiu a atuação para municípios gaúchos.

O objetivo central do projeto é analisar fauna, flora e áreas de preservação permanente (APP) para auxiliar os produtores a implementar práticas que promovam a recuperação ambiental, ao mesmo tempo em que mantêm ou aumentam a produtividade agrícola.

— O JTIBio propõe mudanças nos cenários atuais por meio da utilização e implementação do Protocolo de Produção de Biodiversidade. Trata-se de um documento elaborado especialmente para atender produtores rurais integrados à JTI, habitantes do bioma Mata Atlântica, na Floresta com Araucária. O material é bem específico, já que aborda os principais problemas ambientais de cada região, a realidade do pequeno produtor rural, o bioma Mata Atlântica e a biodiversidade dos ecossistemas associados onde atuamos até momento — explica a supervisora de Treinamento e Projetos Agroambientais da JTI, Fernanda Regina Wagner.

Leia Mais Campo em Debate explora papel da agricultura familiar na resposta ao clima

A especialista ressalta que, devido às particularidades de cada região produtora de tabaco, o protocolo não é aplicado de forma genérica. Há um cuidado em adaptar e aperfeiçoar o documento de acordo com cada caso. Para isso, são considerados aspectos como: vegetação nativa, recursos hídricos, características do solo, fauna silvestre e clima regional.

— Inicialmente, é realizada uma visita à propriedade para coletar dados da situação atual. A partir daí, geramos um plano de ação que será monitorado pela equipe de extensão. Ao final de um determinado período, é realizada outra avaliação para podermos mensurar as ações aplicadas e os benefícios agregados tanto para a propriedade como para a região — afirma Fernanda.

Pequeno produtor de tabaco da cidade de Arroio do Tigre, Luiz Alberto Baierle se interessou pelo JTIBio assim que soube do programa. Para ele, a iniciativa despontou como uma solução viável para lidar com alguns impactos climáticos que atingiram sua propriedade, incluindo a seca e os problemas desencadeados pelas enchentes de 2024.

— Uma das principais ações que passamos a desenvolver após aderir ao JTIBio envolve a conservação do solo. Eu já fazia isso com o plantio direto, mas tive que fazer muitas correções após as enchentes. Além disso, a empresa forneceu todas as mudas para fazer o reflorestamento, principalmente, na Beira de Arroios, onde ocorreu a devastação por causa dos alagamentos — conta Baierle.

Leia Mais A Expointer é uma oportunidade de reafirmar o compromisso com a sustentabilidade

Iniciativas ambientais no agronegócio

Por meio de ações como o JTIBio, a JTI trabalha para transformar conceitos de sustentabilidade em ações concretas. Atualmente, a companhia tem outros projetos voltados à preservação do meio ambiente, como o Plano de Transição Climática, que consiste em alcançar a neutralidade de carbono das operações até 2030.

Reciclagem e economia circular também estão no foco da companhia, que já consegue reaproveitar 100% dos resíduos industriais gerados na cidade de Santa Cruz do Sul, fazendo com que retornem ao campo como insumos agrícolas. Além disso, a JTI investe fortemente em ações ligadas à gestão de água e em planos de recuperação ambiental.