Agricultor se consolida como motor do desenvolvimento econômico 

Anderson Strada, CEO da SLC Máquinas, acredita na resiliência do produtor rural. Arquivo Comunicação SLC / Divulgação

O agronegócio é um dos motores da economia brasileira. Conforme a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o setor foi responsável por mais de 23% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no ano passado, e a expectativa da entidade é que o agronegócio represente 29,4% na economia do país em 2025. No centro desse cenário está o agricultor — protagonista do desenvolvimento, da inovação e da sustentabilidade no campo.

Para Anderson Strada, CEO da SLC Máquinas, o agricultor é muito mais do que um produtor. Ele é agente de transformação que busca alinhar a sustentabilidade com inovação e tecnologia, e procura, além da rentabilidade dos seus negócios, promover o desenvolvimento da sua comunidade, região e estado.

Strada explica que hoje, um dos maiores desafios para quem trabalha no setor são as mudanças climáticas. O CEO relembra que, nos últimos anos, o Rio Grande do Sul enfrentou períodos de estiagem, enchente, e colheu uma safra de clima mediano.

— Isso os prejudicou, tanto na produtividade quando na geração de caixa dos agricultores. É preciso ter um olhar mais cauteloso em relação às estratégias para mitigar os impactos e as oscilações de preços. O acesso a recursos, seja por meio de programas do governo ou de instituições financeiras, são essenciais para o produtor ter condições de investir em máquinas, equipamentos, correção de solo, irrigação e agricultura — comenta.

A serviço do agricultor

A SLC Máquinas passou por um período intenso de realinhamento estratégico, reforçando seus pilares de inovação, tecnologia e proximidade com o cliente, nesse caso, o agricultor. O objetivo da empresa é oferecer soluções completas para todo o ciclo de produção, o que inclui desde o preparo do plantio, tratos culturais, colheita, até a tomada de decisões comerciais, como compra de insumos e comercialização.

Anderson Strada reforça que a SLC Máquinas cultiva admiração, respeito e gratidão pelo agricultor. Uma profissão que ele considerada como um símbolo de coragem e resiliência. Para celebrar esse Dia do Agricultor, Strada diz que a SLC Máquinas quer, além de agradecer o trabalho diário de quem está no campo, reforçar que a concessionária tem como compromisso de seguir ao lado dos agricultores para construir um futuro cada vez mais promissor para o agronegócio.

— Quanto mais próximos estivermos e quanto mais soluções conseguirmos levar, mais faremos a diferença para os agricultores. Nosso objetivo é atender às expectativas de nossos clientes e sermos extremamente relevantes em suas vidas, comunidades e negócios. Nos orgulhamos do agricultor e é um prazer atendê-los, contribuindo para que juntos construamos dias melhores.

Tecnologia como aliada

Para tornar o campo cada vez mais tecnológico, o agricultor tem buscado se atualizar com novas ferramentas que otimizem o trabalho. O setor, como mostra uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), tem adotado Inteligência Artificial (IA), para aumentar sua produtividade. Um exemplo do uso real da tecnologia são os pulverizadores.

Anderson Strada explica que, com esse equipamento, o agricultor aplica exatamente a dose do produto no lugar e no momento certo. Isso significa uma redução de 65 a 70% no uso de insumos.

— Além disso, temos tratores cada vez mais tecnológicos, que usam biocombustíveis, etanol ou energia elétrica. As plantadeiras que possuem um alto nível de precisão e de distribuição de plantas garantem uma cobertura homogênea. Na questão de plantio, nós temos os pulverizadores que podem trazer uma economia de recursos.

Hoje, o acompanhamento de uma safra pode ser feito em tempo real através de satélite. Com as câmeras, a Colheitadeira da série S da SLC Máquinas consegue identificar o nível de produtividade, regulam a velocidade e garantem a qualidade do grão, visando minimizar perdas.