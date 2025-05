Do campo à mesa: a jornada do arroz é tema de websérie especial produzida pelo Irga

No episódio de estreia, o ex-presidente do IRGA, Rodrigo Warlet Machado, explica como pesquisa e sustentabilidade impulsionam a orizicultura. Suparat1983 / stock.adobe.com

O arroz é presença garantida na mesa dos brasileiros, e a maior parte dele é produzido no Rio Grande do Sul. Mas você já se perguntou como esse grão evolui e todo o trabalho necessário desde o plantio ao beneficiamento, até chegar ao seu prato? Os canais digitais da RBS vão mostrar ao consumidor cada etapa dessa trajetória na websérie “A Rota do Arroz”, uma iniciativa do governo do Estado e do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Ao longo de quatro episódios, apresentados pela comunicadora e produtora rural Camila Telles, o público vai acompanhar de perto a jornada do arroz gaúcho – desde o desenvolvimento de novas variedades até o momento em que ele se transforma em alimento. O roteiro passa pelo trabalho dos produtores, mostra inovações tecnológicas no campo e o cuidado que garante a qualidade desse ingrediente tão essencial.

No episódio de estreia o foco está no trabalho do Irga, instituição que tem como objetivo fortalecer a produção de arroz do Estado. O ex-presidente do instituto, Rodrigo Warlet Machado, conta neste episódio como pesquisas, melhoramento genético e práticas sustentáveis – como o uso de falcões para o controle natural de pragas – fazem diferença na atividade dos produtores e para o grão que alimenta milhões de brasileiros diariamente.

Já no segundo episódio, a websérie mergulha no universo de uma família de produtores. Acompanhando o dia a dia de uma propriedade parceira do Irga, o público vai conhecer um sistema inovador desenvolvido pelo setor de pesquisas da entidade e que está ajudando pequenos produtores a aumentar a eficiência e garantir a sucessão no campo.

E você sabia que a colheita do arroz no Rio Grande do Sul é tão importante que tem até festa? O terceiro episódio explora os bastidores desse momento crucial, trazendo especialistas para falar sobre os desafios da colheita e como a experiência do homem do campo neste cultivo garante a qualidade do grão produzido no Estado.

Para encerrar a série, um olhar para as indústrias responsáveis por levar o arroz até o consumidor. O episódio final acompanha todo o processo de beneficiamento, do recebimento do grão à embalagem, e traz uma nutricionista para explicar os benefícios do arroz, além das diferenças entre os diversos tipos disponíveis no mercado.

Oito décadas de contínuas melhorias

Completando 85 anos em 20 de junho de 2025, o Irga é referência na pesquisa, no desenvolvimento e no fortalecimento da cadeia produtiva do arroz no Brasil – sendo o Rio Grande do Sul responsável por cerca de 70% da produção nacional do grão.

Por meio de estudos avançados, o instituto impulsiona a produtividade, a qualidade e a sustentabilidade das lavouras, garantindo competitividade ao setor. Suas pesquisas em melhoramento genético, manejo eficiente da cultura e controle biológico de pragas resultam em inovações que beneficiam tanto os produtores quanto os consumidores.