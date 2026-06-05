Da agrofloresta para a mesa: cultivo de temperos movimenta a economia natural no RS

A procura por uma alimentação mais natural e com menos condimentos ultraprocessados tem impulsionado o mercado de temperos no Brasil, avaliado em US$ 2,43 bilhões (R$ 12,3 bilhões) e com projeção de crescimento de 4,61% até 2028, segundo um estudo realizado pela consultoria Kantar.

No extremo sul de Porto Alegre, a agroindústria Jardim Culinário, especializada em especiarias e condimentos, tem sua produção na Quinta das Tarumãs. Por lá, é usado o método agroecológico, sem o uso de defensivos químicos.

— A gente faz um cultivo usando o princípio de agrofloresta, onde cada planta ajuda a outra. Fizemos a inclusão de plantas aromáticas para regular a presença de insetos, planejamos os canteiros para a melhor posição solar — conta Rosélia Vianna, sócia-proprietária da Quinta das Tarumãs junto com o marido.

Um dos principais cultivos é o da cúrcuma, ou açafrão-da-terra. Quando processada, vira um pó amarelo com sabor marcante e benéfico para a saúde, graças à curcumina, considerada anti-inflamatória e antioxidante natural que pode auxiliar no alívio de dores articulares, regulação do açúcar no sangue e combater sintomas de depressão.

— A cúrcuma vem livre no campo. Fazemos a higienização dos rizomas e depois é feito o processamento na agroindústria. Para 1kg de pó de cúrcuma, precisamos de 10kg de rizomas — explica Rosélia.

No Jardim Culinário, a empresária desenvolve misturas exclusivas de temperos e especiarias, feitas sob medida, chamadas de massalas, e óleos condimentados. Os produtos são vendidos na loja online e em feiras da região.

— O sabor, o aroma são um complemento pra nos atrair, mas todo o tempero tem como finalidade auxiliar na digestão. Ele vai fazer com que o teu metabolismo funcione de uma maneira melhor — complementa Rosélia.