Bergamota no RS: como a qualidade da safra beneficia produtores gaúchos

Terceiro maior produtor do Brasil, o Rio Grande do Sul colheu 197 mil toneladas de bergamota nos 12,8 mil hectares cultivados em 2025, conforme o governo do Estado.
Em plena colheita deste ano, a fruta que tem tudo a ver com o inverno gaúcho apresenta bom desenvolvimento em quantidade e qualidade.
Em São Sebastião do Caí, um dos municípios com maior produção no RS, mesmo com o raleio – retirada de parte das frutas menores para que a planta consiga dedicar energia para produzir frutas maiores –, os pés estão cheios, a ponto de os galhos não suportarem o peso das frutas.
Está espetacular. Os frutos doces e com muita qualidade. O clima está ajudando. Esse último ciclo foi perfeito para a fruta. O sabor, casca uniforme. A expectativa é colher bastante este ano
PAULO RAUBER
Produtor rural
Bem+ Agro
Na propriedade de Paulo Rauber, no Vale do Caí, são cultivadas três variedades: ponkan, montenegrina e murcote (veja abaixo as diferenças). O agricultor destina 100% dos 13,5 hectares do local em frutas cítricas – laranja e limão, além da bergamota.
Elas são comercializadas para empresas da região e inspiraram um novo negócio na família: a esposa Simoni começou a fazer bolos caseiros. Para garantir o máximo frescor, o que é colhido vai direto para a receita.
— Comecei a vender na estética da minha filha, que também sempre nos ajuda no pomar. Trabalhar aqui é uma paz, só o som dos passarinhos... Quando a gente trabalha com amor, colhe o resultado — resume Simoni.
🍊 Ponkan
- É a bergamota mais conhecida pelos consumidores
- Tem frutos grandes, gomos volumosos e casca que praticamente se solta da polpa
- Costuma ser a preferida para comer na hora, justamente pela facilidade de descascar
- Tem sabor doce, mas menos intenso que a Montenegrina e a Murcote
🍊 Montenegrina
- É considerada um símbolo da citricultura gaúcha e recebeu esse nome por ter se destacado no município de Montenegro
- Tem aroma bastante marcante e sabor equilibrado, com uma leve acidez que agrada muitos consumidores
- Produz frutos menores que a Ponkan, porém muito suculentos
🍊 Murcote
- Tecnicamente é um tangor, resultado do cruzamento entre tangerina e laranja
- Tem sabor muito doce e concentrado, com polpa firme e bastante suco
- A casca é mais aderida, exigindo mais trabalho para descascar
- Por amadurecer mais tarde, ajuda a prolongar a oferta de cítricos no mercado