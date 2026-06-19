Bergamota no RS: como a qualidade da safra beneficia produtores gaúchos

Terceiro maior produtor do Brasil, o Rio Grande do Sul colheu 197 mil toneladas de bergamota nos 12,8 mil hectares cultivados em 2025, conforme o governo do Estado.

Em plena colheita deste ano, a fruta que tem tudo a ver com o inverno gaúcho apresenta bom desenvolvimento em quantidade e qualidade.

Em São Sebastião do Caí, um dos municípios com maior produção no RS, mesmo com o raleio – retirada de parte das frutas menores para que a planta consiga dedicar energia para produzir frutas maiores –, os pés estão cheios, a ponto de os galhos não suportarem o peso das frutas.

Está espetacular. Os frutos doces e com muita qualidade. O clima está ajudando. Esse último ciclo foi perfeito para a fruta. O sabor, casca uniforme. A expectativa é colher bastante este ano PAULO RAUBER Produtor rural

Na propriedade de Paulo Rauber, no Vale do Caí, são cultivadas três variedades: ponkan, montenegrina e murcote (veja abaixo as diferenças). O agricultor destina 100% dos 13,5 hectares do local em frutas cítricas – laranja e limão, além da bergamota.

Elas são comercializadas para empresas da região e inspiraram um novo negócio na família: a esposa Simoni começou a fazer bolos caseiros. Para garantir o máximo frescor, o que é colhido vai direto para a receita.

— Comecei a vender na estética da minha filha, que também sempre nos ajuda no pomar. Trabalhar aqui é uma paz, só o som dos passarinhos... Quando a gente trabalha com amor, colhe o resultado — resume Simoni.

🍊 Ponkan

É a bergamota mais conhecida pelos consumidores

Tem frutos grandes, gomos volumosos e casca que praticamente se solta da polpa

Costuma ser a preferida para comer na hora, justamente pela facilidade de descascar

Tem sabor doce, mas menos intenso que a Montenegrina e a Murcote

🍊 Montenegrina

É considerada um símbolo da citricultura gaúcha e recebeu esse nome por ter se destacado no município de Montenegro

Tem aroma bastante marcante e sabor equilibrado, com uma leve acidez que agrada muitos consumidores

Produz frutos menores que a Ponkan, porém muito suculentos

🍊 Murcote