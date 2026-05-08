Safra de figo impulsiona produção de doces no Rio Grande do Sul

Pés carregados e frutos muito doces. Esse é o panorama da safra de figo no Rio Grande do Sul este ano. Aliás, é das propriedades gaúchas que sai boa parte do produto consumido no Brasil. O Estado é o segundo maior produtor da fruta.

Os figos mais graúdos e doces são vendidos para consumo de mesa, normalmente no começo da colheita. Para a indústria, o que interessa são os frutos mais verdes e menores – ideais para a produção de doces.

A família Negrello comanda uma agroindústria em Barão, no Vale do Caí. Nos anos 1970, o pai de Rogério Negrello começou a plantar figo, mas, um tempo depois, decidiu fazer o beneficiamento da fruta.

— Meu pai começou lá em Guaporé. A firma para a qual ele entregava a produção faliu, e ele começou a fazer o beneficiamento no próprio galpão. Aí a coisa foi tomando corpo — conta Rogério.

A agroindústria recebe os figos cultivados em propriedades vizinhas e os transforma em doces como figada, passa de figo e a fruta cristalizada.

— Ele é colhido verde, depois a gente descasca e deixa cozinhando em uma calda com açúcar. O processo até ficar pronto demora uns quatro dias. Só na calda, fica um dia inteiro — acrescenta o produtor.

O cultivo do figo se concentra especialmente na Serra, no Vale do Caí e no Sul. Nesta safra, o frio tardio atrasou a colheita, que começa em dezembro no Rio Grande do Sul e pode seguir até meados de junho, dependendo do pomar.