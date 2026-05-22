Do chope ao chocolate roxo: produtores de lavanda do RS apostam em criatividade para conquistar mercado

Conhecidos pelas pequenas flores roxas e perfume marcante, os pés de lavanda têm colorido cada vez mais propriedades gaúchas e atraído o mercado. Em Morro Reuter, no Vale do Sinos, além de impulsionar o turismo, as plantas inspiram a criatividade dos empreendedores.

Maior produtor nacional, o município virou referência no cultivo das flores e ganhou o título de "capital da lavanda no Brasil". O plantio começou há cerca de 20 anos, com a variedade dentata, vinda da Europa.

Criada há um ano, a "Rota da Lavanda" de Morro Reuter reúne diversas propriedades, como lavandários, confeitarias e até casa de artesanato. Entre os produtos já elaborados à base da planta estão: mel, chope, cuca, torta, chocolate, erva-mate e até sorvete.

— Aqui a lavanda dá quase o ano inteiro. Com cuidado, ela se adapta bem à região, não apenas a variedade dentata. Aqui temos muitas outras também — conta o produtor Alexandre Enzveiler.





A planta é muito usada para extração do óleo essencial, que concentra propriedades terapêuticas e até mesmo calmantes.

— A lavanda têm 22,8% de cânfora, boa para abrir as narinas, pingar umas gotas no travesseiro. Além de embelezar todo o nosso espaço. As pessoas ficam felizes em ver uma floração tão bonita — emenda Alexandre.

Outros empreendedores se inspiraram na lavanda para criar produtos novos. É o caso da Chocolateria Degustare, um empreendimento familiar com mais de 20 anos e que lançou uma linha de chocolates.

— Nós produzimos chocolates há 23 anos, criamos o primeiro com lavanda para a primeira Festa da Lavanda aqui no município. A cada ano vendemos mais e mais. Temos parceria com os lavandários da região, então, tem produção o ano todo — conta Eduardo Arnold, que comanda a chocolateria.

O que era para ser uma criação sazonal, entrou de vez para o mix de produtos, junto com as drágeas de lavanda. Nesse caso, o óleo é misturado ao chocolate branco que cobre os flocos

— A lavanda é bem característica, tem que ter um equilíbrio. O bombom é recheado, mais macio. Usamos o óleo de lavanda e tem que saber dosar, porque ele é muito forte — explica Eduardo.