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Índia, Venezuela, Espírito Santo, Bahia: qual a relação de outros países e Estados na produção de chocolate no RS

Chocolate artesanal desenvolvido em Gramado leva medalha de ouro no "Oscar dos Chocolates"

Giulia Perachi

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