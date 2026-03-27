Frio na medida certa impulsiona safra recorde de uva no Rio Grande do Sul

Dos 42,4 mil hectares cultivados com uva no Rio Grande do Sul, 36,6 mil estão na Serra. A região leva o título de maior polo de produção e processamento da fruta no país. Mas outras áreas ampliam a presença de parreirais, como a Campanha, o Norte, a Serra do Sudeste e Fronteira Oeste.

De acordo com a Emater, a safra deste ano no Estado pode chegar a 900 mil toneladas, 5% a mais do que foi colhido na safra passada.

O bom desempenho da safra gaúcha foi determinado pelas condições climáticas do inverno de 2025. As videiras necessitam de um número mínimo de horas de frio, abaixo de 7,2ºC, para uma brotação uniforme e boa formação dos cachos.

Neste ano, várias regiões superaram as 400 horas de frio, fundamentais para as variedades destinadas ao vinho, segundo a Emater.

Em Viamão, na Região Metropolitana, na propriedade administrada por Altemir Cozer e família, o cultivo não é novidade. Já são 20 anos colhendo uvas de mesa e as variedades específicas para o vinho.

– O clima daqui tem uma certa dose de inverno, verão generoso. O solo é bastante arenoso, então essa arenização permite que a parreira tenha um ambiente não muito úmido, que ela não gosta – conta Altemir.