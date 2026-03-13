Como é uma produção 100% orgânica de iogurtes

Uma agroindústria familiar de Glorinha, na Região Metropolitana, aposta na produção de iogurtes 100% orgânicos, sem conservantes e com rastreabilidade completa — desde a ordenha do leite até o envase do produto final.

Entre os sabores desenvolvidos por lá estão combinações como geleia de rosas e bergamota com capim-limão.

A empresa foi criada há cerca de 15 anos pela engenheira Camila Leipelt de Freitas e pelo físico Thiago Benetti de Freitas. A ideia surgiu dentro da própria família, depois que o filho do casal apresentou sensibilidade a conservantes presentes em alimentos industrializados.

— A agroindústria surgiu da nossa necessidade de oferecer alimentos realmente saudáveis dentro de casa. Produzimos aquilo que gostaríamos de consumir e oferecer a outras famílias: produtos limpos, sem aditivos e com responsabilidade — conta Camila.

Do campo ao pote

A produção de iogurtes começa ainda no manejo do rebanho. Hoje, cerca de 15 vacas são criadas soltas na propriedade e alimentadas com ração 100% orgânica, sem uso de hormônios.

Grande parte dos animais possui genética A2A2, selecionada para produzir leite com a proteína beta-caseína do tipo A2, considerada mais fácil de digerir por algumas pessoas.

Logo após a ordenha, o leite segue diretamente para processamento na agroindústria. Parte da matéria-prima é destinada à fabricação de queijos e doce de leite, mas os iogurtes se tornaram um dos produtos mais característicos da marca.

Por não utilizar conservantes, o iogurte orgânico tem prazo de validade menor do que os produtos industrializados. Isso faz com que a produção seja feita em pequenos lotes, sem formação de estoque.

— Como não usamos conservantes, não produzimos grandes volumes para armazenar. A produção praticamente sai direto para venda — explica Camila.

Fornecimento ao SUS

Os iogurtes e demais laticínios da agroindústria são comercializados principalmente em feiras, como a Feira Orgânica da Redenção, em Porto Alegre.

Parte da produção também é fornecida a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente da unidade oncológica do Hospital Nossa Senhora da Conceição, por meio de licitação da Cooperativa dos Pequenos Produtores de Morungava (Coopema).

A Benolle possui certificação orgânica e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi), o que permite a comercialização em todo o país.