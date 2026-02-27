Bem+ Agro: mulheres aumentam presença no campo, ganham protagonismo e já lideram feiras para agroindústrias

A presença das mulheres nos negócios do campo gaúcho vem aumentando ano a ano e ganhando protagonismo. As feiras, por exemplo, uma importante forma de geração de renda para as agroindústrias, são comandadas, em sua maioria, por mulheres, de acordo com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS).

Já nas cooperativas ligadas ao agro, as mulheres são 22% dos associados, segundo o sistema Ocergs.

O Bem+ Agro visitou uma propriedade em Gramado, na Serra, onde uma professora aposentada decidiu não parar de trabalhar e abriu um café colonial.

Toda a família trabalha no Caffe Della Nonna, mas o comando é de Zulmira Foss, matriarca da família.

— Isso aqui foi tudo uma coisa inesperada, quando me aposentei como professora pensei: "Vou abrir uma coisinha na beira da estrada para vender meus doces". E a "coisinha" virou o café colonial — conta Zulmira.

O início

A história começou há 26 anos. Atualmente, o buffet conta com 70 variedades de bolos, sopa de capeletti, pães e doces fresquinhos para receber os turistas. Até o suco é feito com as uvas da propriedade. Além de Zulmira, trabalham no empreendimento o marido, os filhos e netos.

— Eu só posso agradecer a Deus pela inspiração de fazer isso. É tão legal, a gente conhece tanta gente que nem sei te dizer — reflete Zulmira.

Onde fica o Della Nonna

O Caffe Della Nonna fica localizado na Linha Bonita, interior de Gramado. Além do café colonial, a família comercializa os produtos da agroindústria, como geleias e pães, e abre espaço para artesãos locais.

Jaqueline está ao lado da mãe no empreendimento, que também faz parte do Tour Raízes Coloniais, dedicado a levar os turistas para conhecer o interior de Gramado.

— Para nós, é uma satisfação receber. Os produtos que não fazemos aqui, são fabricados por colonos de propriedades vizinhas. A Linha Bonita faz parte das histórias, das raízes de Gramado, e nós fazemos parte disso — diz Jaqueline.