Das geleias às focaccias: feiras da agricultura familiar são a conexão do campo direto com a cidade

Direto do campo para a mesa, as feiras de agricultura familiar são a oportunidade de bons negócios para quem compra e para quem vende. O Bem+ Agro visitou a produção da família Petineli em Ivoti, no Vale do Sinos, para conferir o dia a dia dos produtores que se deslocam às cidades atrás de seu público.

Tudo começou há seis anos, quando o casal Vagner e Michelle decidiu mudar de estilo de vida. Ele havia perdido o emprego na pandemia e decidiu se dedicar à fabricação de cucas e queijos. Ela passou a se dedicar integralmente ao negócio. Hoje, estão à frente da Cozinha Colonial, que faz pães, geleias e queijos.

A aposta de diferencial do momento é a focaccia, um tipo de pão muito popular na Itália. A receita original inclui alecrim, sal grosso e tomates, mas aqui ganhou um toque de originalidade. São diversos sabores por encomenda – até focaccia de flores já foi criada.

– A nossa família é de origem italiana. Decidimos fazer focaccia por indicação de um cliente nosso. Foi todo um estudo, muitas vezes dava errado. Acho que depois de uns dois meses (de tentativa) começou a dar certo – conta Vagner Petineli.

As focaccias são assadas no mesmo dia da feira, que ocorre aos sábados no Núcleo de Casas Enxaimel de Ivoti. Enquanto Vagner cuida da produção na cozinha, Michelle é a responsável pelas vendas in loco.

– Me sinto extremamente feliz. Em 2021 foi nossa primeira feira. Hoje, as pessoas de Ivoti e também de fora vêm aqui nos procurar para buscar nossos produtos. Isso é muito gratificante – celebra Michelle.

Hoje, mais de 2 mil agroindústrias gaúchas estão formalizadas e aptas a participar de feiras da agricultura familiar.

Em 2025, 137 feiras foram realizadas em todas as regiões do Estado, desde grandes eventos a iniciativas municipais. Só na Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar comercializou R$ 13,6 milhões, 25,8% a mais do que em 2024.