Do bolo de banana ao doce de leite: agricultura familiar populariza produtos orgânicos no RS

Um espaço pequeno de terra, mas que rende bons negócios para famílias inteiras. Mais de 80% das propriedades gaúchas são de agricultura familiar, segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS).

Embora ocupem uma área de apenas um quarto da área total, a diversidade de cultivo é grande: frutas, ovos, leite, hortaliças e, especialmente, produções orgânicas passaram a ganhar destaque.

O Bem+ Agro visitou o sítio Amigos da Terra, que fica em Lomba Grande, área rural de Novo Hamburgo. Todas as atividades do sítio contam com o envolvimento da família.

Depois de trabalharem com orgânicos por anos em uma outra propriedade, dona Erneci Bárbaro da Rosa, o marido e os filhos conseguiram comprar o próprio sítio: quatro hectares muito bem aproveitados.

Para ter o selo de produção orgânica, a propriedade precisa seguir uma série de regras, como conta a filha Denise:

— A nossa propriedade toda tem certifica, desde os pastos, com a criação das vacas, produção de leite e a parte de padaria. Na padaria, a gente também usa o que produzimos no nosso laticínio, seja leite, queijo ou doce de leite.

A produção que sai da padaria é vendida principalmente em feiras, onde o contato direto com o produto ajuda a fidelizar os clientes.

Erneci Bárbaro da Rosa fatia os pedaços do rocambole de doce de leite com minúcia. Aryel Martins / RBS TV

São pães, cucas, bolos e até massas de pizza com farinhas orgânicas, que têm a procura cada vez mais acentuada por quem busca cuidar da saúde sem abrir mão do sabor.

— Um dos sucessos de vendas é o nosso bolo de banana, mas a gente também tem pão de iogurte, trigo sarraceno, cuca de castanha, pão de arroz. Tudo integral e muito gostoso. Produzimos rocambole que a gente recheia com o doce de leite que fazemos no nosso laticínio — conta Erneci.

O mercado de produção orgânica está em crescimento no Estado, acompanhando a tendência do Brasil. Hoje o Rio Grande do Sul é o sétimo em número de estabelecimentos rurais orgânicos, com produção de frutas, laticínios e até grãos.