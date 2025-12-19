GERAL

Graúdo e saboroso
Clima supera expectativa para safra, e RS deve colher quase 200 mil toneladas de pêssego

Variação da temperatura durante o plantio até a floração em 2025 teve condição ideal para qualidade da fruta

Giulia Perachi

