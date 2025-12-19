Clima supera expectativa para safra, e RS deve colher quase 200 mil toneladas de pêssego

Frio na hora certa e sol e chuva na medida devem garantir uma safra animadora de pêssegos no Rio Grande do Sul. Segundo a Emater, a expectativa é de colher mais de 170 mil toneladas da fruta.

A área cultivada no Estado ocupa cerca de 5 mil hectares, de acordo com a entidade. São 1,8 mil famílias envolvidas na cadeia de cultivo. O que é produzido aqui também vai para Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.

O Bem+ Agro visitou a propriedade dos Piber, no bairro Campo Novo, na zona sul de Porto Alegre. Lá, o produtor Hildemar Piber seguiu a tradição do cultivo que começou com o pai.

– Aprendi tudo com ele (o pai): tem que cuidar do enxerto direitinho para desenvolver. O filho (de Hildemar) já recebe a mesma dica. É assim para a gente ter um pêssego maravilhoso – conta.

Na propriedade de 10 hectares, os filhos Giovana e Ezequiel também ajudam na comercialização e na logística.

São cultivadas as variedades de mesa, Peach e Rubinel, e de polpa branca – Premier, Fascine, Kampai e Chimarrita. A produção é vendida principalmente em feiras de Porto Alegre e região.

– Dependendo da variedade, a gente chama de pêssego mais tardio ou mais antecipado. A primeira colheita começa em outubro, mas o auge é em novembro. Temos pêssegos amarelos de mesa e também outros tipos para fazer compota. Cada um tem sua especificidade – comenta Ezequiel.

Na Capital, assim como em outras regiões produtoras do Estado, a safra foi beneficiada pela quantidade das horas de frio (com temperatura menor ou igual a 7,2ºC), essencial na fase de floração.

Neste ano, esse aspecto superou a média histórica, segundo a Emater. Com isso, a qualidade dos pêssegos já colhidos é considerada boa. A colheita segue até janeiro.